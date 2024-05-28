近日，人民数据·河北日报“数据要素x”联合实验室在河北省石家庄市揭牌，同时举行了河北日报与人民数据战略合作签约仪式。实验室由人民数据管理有限公司与河北日报数智科技有限公司联合建设，将依托人民数据在数据、技术、产品方面的能力和实践，结合河北日报人才、品牌、渠道优势，共同开拓河北数据要素产业化服务市场。

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础。人民数据较早进军数据业务领域，在数据存储、数据运用、数据确权、数据交易等方面积累了较多经验。河北日报报业集团作为省级主流媒体，近年来，在推进媒体深度融合中不断拓展数据应用新场景，推出了数字版权区块链、冀优千品、营商助企等数据应用产品，不断加快新型数智媒体建设。“希望通过这次深度合作，能充分调动各自优势，实现资源共享、功能互补，助力盘活河北省数据资源的有效利用，更便捷高效地服务河北经济社会发展。”人民网负责人表示。

联合实验室成立后，双方将从数据确权、数据人才培训等业务入手，共同打造并运营河北省数据要素服务平台，推动研究成果转化，为河北数字经济发展提供有力支撑。

(责编：曹淼、李源)

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