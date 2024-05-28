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文化产业向新而兴

2024年05月28日08:49 | 来源：经济日报
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原标题：文化产业向新而兴

为期5天的第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会于5月27日在深圳落下帷幕。本届文博会进一步扩大展会规模，彰显我国文化产业高质量发展新气象，实现了社会效益和经济效益的双丰收。

走进本届文博会现场，在四川展区沉浸式感受古蜀文明的璀璨悠久，在甘肃展区零距离观赏敦煌莫高窟壁画，在南京展区跟随数字人玩转博物馆，在河南展区对话“商朝女战神”妇好……从历史遗迹、旅游景区、博物馆到非遗传统、人工智能、虚拟现实、大数据等前沿科技与文旅商的深度跨界融合，为现场观众带来了“一日游世界”的沉浸式体验，拉开了一幅数字时代文化产业蓬勃发展的全新图景，展现出我国新时代文化新质生产力发展的强劲势能。

本届文博会期间，各项基于“艺术+科技”深度融合的新设计、新作品，生动诠释了产业跨界交流与合作激发出的全新生命活力，成为展会现场热点所在。在2024无界——深港澳青年艺术大展中，联合策展人、香港设计师高少康携手无人机企业创作的视觉化艺术装置《天空中的神经网络》，将大数据、AI等新技术通过艺术形式拉进现实，赋予科技更为人性化的表达，成为展览现场观众打卡点之一。“通过科技与艺术的跨界融合，打破艺术、设计、科技与产业的边界，能给予大众更多角度地感知科技与人的关系。也正因此，本次大展以‘无界’为题，致力于推动各方跨界合作、创作，为粤港澳大湾区经济文化发展注入新活力。”高少康说。

依托数字时代传播新形态，以网文、网剧、网游为代表的文化出海“新三样”，向全球生动传递出我国文化新质生产力的蓬勃生机，成为推进中外文明交流与互鉴的全新载体。本届文博会期间，阅文集团、雅文传播、枫叶互动、米哈游、微游互娱等企业携《庆余年》《热辣滚烫》《原神》等一众深受海内外观众喜爱的剧集、网游等文化新产品、新项目集中亮相。“结合数字触点的交互延伸、社交平台的传播互动、数字技术及人工智能的技术加持，能有效实现从工业时代向数字时代的生产力迁移，源源不断地打造时代精品文化内容，向世界持续输出中国文化故事。”腾讯展区负责人冯韬说。

借助“文化+科技”的创新融合与应用，各分会场也掀起文博新浪潮。军山电影科技产业园分会场运用5D沉浸式光影放映融合技术，全新打造的5D沉浸式多功能厅可使观众身临其境感受影片场景；F518创意园分会场以“数字风尚全赋领航”为主题，推出了“REMAKE—再造”文化消费创新特展、“数字全链”创意品牌开放日等活动；华强方特集团分会场结合无人机表演、VR互娱、数字影视等系列新技术，将展区打造成为一个好玩有趣的多元互动体验区。

本届文博会进一步聚焦“首展”“首秀”“首发”，举办了100多场创新项目及新品发布会。“文博会消费季”、“文博会礼物”甄选大赛及20多场招商会、推介会、订货会等重大配套活动，以及来自各地政府团组的招商推介及签约活动也在现场热烈举办，成为我国新时代文化产业高质量发展最为具象的体现。展会期间，还设立了文化投融资展区，为文化资源的有效配置和项目交易提供专业金融服务；设立演艺专区，为全国演艺精品搭建展示和交易大舞台。

通过科技赋能与流量支撑，以“直播带货”为典型代表的线上线下融合新模式，正引领着当下文化消费新潮流，为文化产业持续向新攀升增添新动能。本届文博会推出“展会+直播+电商”新模式，联合淘宝直播、抖音直播团队等互联网头部直播带货达人携自选精品，在展馆现场进行直播带货，优选展商好物。首次上线的文博会自建电商商城“文博购”，全程为展商、展品提供进驻和云端交易等一站式服务，打造出永不落幕的“云上文博会”。（记者 杨阳腾）

(责编：方经纶、陈键)
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