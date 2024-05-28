原标题：携手共建多边主义未来

5月25日至26日，由全球化智库（CCG）主办、中美交流基金会协办、当代中国与世界研究院支持的“第十届中国与全球化论坛”在京举行。本届论坛聚焦变局中的全球化与全球治理，来自50余个国家和地区的近300位政产学研界嘉宾参会，围绕当今全球治理中的痛点、难点展开研讨，凝聚全球和平、发展、文明互鉴共识。

全球治理面临新挑战

当今世界正面临百年变局。站在历史的十字路口，合作还是对立，开放还是封闭，是人类社会面临的重要考验，也对全球治理提出了新的要求和挑战。

“新冠疫情和随之而来的经济衰退是当前全球化和全球治理面临的重要挑战。”意大利国际事务研究所主席、意大利原驻欧盟大使费迪南多·内利·费洛奇表示，虽然当前全球经济正在逐渐恢复，但疫情余波仍然存在，同时还要应对气候变化、能源转型、粮食安全、全球公共卫生安全等诸多挑战。

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲表示，当前世界经济结构发生重大变化。“全球南方”国家整体崛起，国内生产总值（GDP）占世界GDP总量的比例不断攀升。2024年1月份金砖国家大家庭再添新成员后，金砖国家人口占世界总人口的比例达到45.5%，按市场汇率换算，金砖国家GDP占全球的29%。这种经济结构的变化会导致其他方面的一系列变化，对全球治理的模式、制度、规则等都需要再定义。

外交学院副院长孙吉胜表示，在新兴市场国家和既有传统大国之间，权力正在发生转变，这种转变影响到了全球规则和秩序，比如大国间竞合关系、全球化趋势等。同时，国与国之间缺乏信任，直接影响了国际合作和国际协调，这给我们面对的挑战增加了不确定性和不稳定性。

“在当前全球格局演变下，部分美欧国家重新掀起贸易保护主义和经济民族主义浪潮。”卡托研究所高级研究员道格·班多表示，他们将市场关起门来不进行合作，不仅涉及钢铁这种传统商品，也包括新能源汽车等新兴产品。经济问题已变成一个安全问题，由此引发了“脱钩断链”、经济制裁等逆全球化阻力，这些都对全球经贸秩序产生了负面影响。

寻求多边主义仍是共识

“面对当前全球治理出现的裂痕，我们需要采取措施进行弥合。我们必须承认，世界各国的未来是紧密联系在一起的。”美国华美协进社名誉主席贺志明表示。

中央党校（国家行政学院）经济学部副主任许正中表示，在数字化发展浪潮下，开源共生、开放互惠、共享圆融、对等互利、全球运作将成为主要发展趋势，相互融合、相互嵌入将是经济全球化的新常态。这不仅包括各类规则之间的相互嵌入，在竞争与合作中寻求多赢也将是经济全球化的新格局。

“我们应坚定维护以联合国为核心的国际体系，践行真正的多边主义。”欧洲政策中心理事会主席戴克澜表示，联合国体系下已设立了丰富的制度、机构和组织，是多边主义合作的重要基石。例如，世界贸易组织（WTO）虽然在当前存在一些缺陷，但它仍然以多边体制为核心，坚持维护《国际贸易法》和国际经贸规则。我们应恢复联合国在全球治理中的核心地位，在此基础上促使金砖国家、七国集团等多边机构进行互动对接，进一步解决全球治理中的“孤岛化挑战”。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长柯成兴表示，当前，部分西方发达国家提供公共产品的意愿日趋下降，甚至质疑经济全球化。新兴市场国家和发展中经济体更应积极寻求多边主义共识，与更多国家求同存异，避免出现零和博弈的对抗局面。

前斯里兰卡驻英国高级专员萨罗娅·西里塞纳表示，在当前地缘政治危机加剧的情况下，发展中经济体更易陷入劣势地位，更需要基于自己的文化积极对外发声，谋求更多平等的对话合作。东盟、非盟等发展中国家多边合作机制都应发挥更多作用，促进南南合作，比如开展经济合作、技术援助、知识共享等，推动共谋发展，共同推动全球治理更加公平公正。

中国践行真正多边主义

美国国防大学艾森豪威尔学院原经济系主任大卫·布莱尔表示，正如中国的全球治理观一样，我们需要共商共建共享，秉持相互尊重、公平正义、合作共赢原则，推动构建新型国际关系和更加积极的世界秩序。这是中国为解决人类面临的共同问题，为建设美好世界贡献的中国方案和中国智慧。

“中国所推行的是一种合作式的全球化方式。”澳大利亚全球基金会秘书长史蒂夫·霍华德表示，就像由中国倡议设立的亚洲基础设施投资银行，长期以透明、高效的运作方式，为低收入国家的可持续基础设施融资提供保障，为应对全球性挑战寻找解决方案与路径，体现出了全球化和多边主义新态势。

据统计，截至2023年底，亚投行共批准了236个项目，累计批准融资总额超过450亿美元，带动资本近1500亿美元，惠及36个成员，项目涉及交通、能源、卫生、教育、宽带网络等多个领域。与此同时，共建“一带一路”倡议也获得越来越多国家和地区的支持。2023年，中国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资2240.9亿元人民币，同比增长28.4%。

此外，金砖国家、上海合作组织等机制早已成为中国与其他新兴市场国家和发展中经济体推进全球治理完善的重要平台。“中国在当前全球治理中发挥着重要作用。尤其对于东南亚、欧洲和‘全球南方’国家来说，中国都是重要的连接点。”中美交流基金会总裁、世界卫生组织亲善大使周建成表示，未来，我们希望能够创造更广阔的幅度网络，不仅仅是中美之间的关系，而是跨越两极化关系，打造真正的多边主义。

“2023年中国GDP同比增长5.2%，2024年一季度GDP同比增长5.3%。”CCG创始人兼理事长、国务院原参事王辉耀表示，中国不仅是全球区域合作的推动力，同时也是全球发展的驱动力。未来，中国愿和更多国家竭诚合作，进一步扩大高水平对外开放，共建多边主义未来。（记者 杨啸林 王一伊）

(责编：方经纶、陈键)

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