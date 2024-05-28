原标题：释放数据要素叠加倍增效应

“数据作为新型生产要素，要充分发挥其放大叠加倍增作用。”在日前举办的第七届数字中国建设峰会上，国家数据局局长刘烈宏表示，要推动数字经济和实体经济深度融合，全面深化数据要素市场化配置改革，在推进数据领域关键核心技术攻关、培育发展新质生产力中发挥更大作用。

夯实数字基础设施

《数字中国发展报告（2023年）》指出，2023年数字中国建设取得积极进展。数据基础制度建设步伐加快，上下联动、横向协同的全国数据工作体系初步形成。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS，居全球第二位；人工智能、5G、6G等关键核心技术不断取得突破，高性能计算持续处于全球第一梯队。

“网、算、数、智共同构筑新型数字基础设施，成为打造新质生产力的关键性问题。”中兴通讯股份有限公司董事长李自学认为，网络与算力是顶层的数字基础设施，万物互联产生海量数据，拉动了人工智能技术的突破以及算力的持续增长。大数据、大模型属于中间层的数字基础设施，在不断创新突破的同时呈现了互相结合、多模融合的特点。未来，中兴通讯将持续强化底层核心技术，加快向“连接+算力”拓展。

对此，科大讯飞董事长刘庆峰抱有相同观点：“通用大模型底座决定了行业和专业模型的能力和水平，要打造自主可控的通用大模型底座。数据、算力、算法、场景关键要素缺一不可。”

今年4月份，讯飞星火V3.5发布长文本、长图文、长语音大模型，不仅能够快速学习海量文本、图文资料、会议录音，还能在各种行业场景中给出专业、准确的回答。“我们将通过软硬件的深度融合和集群联动，弥补在单个芯片和单卡上的劣势，努力在算力上不被甩开。”刘庆峰说。

中国移动董事长杨杰表示，随着人工智能等新一代信息技术快速发展，算力需求呈爆发式增长，算力基础设施发生深层次、结构性变革，其分布由就近部署向“东中西”泛在部署转变，算力层级由集中式向“云边端”立体式转变，算力架构由以通算为主向“通智超量”异构形态转变。加快构建全国一体化算力网络，提供丰富多样、无所不在的算力服务，有助于培育发展新质生产力。

“下一步，要继续加强统筹协调和政策协同，提升数字中国建设质效，夯实数字基础设施和数据资源体系两大机制，为高质量发展提供高水平数字化支撑。”刘烈宏说。

充分释放数据价值

数据资产化是实现数据价值的重要抓手，既需要数据产权、登记制度的支撑以及流通交易市场的推动，也需要数据应用场景的牵引。《报告》显示，2023年数据要素市场日趋活跃，数据要素生产总量达2.85ZB，同比增长22.44%。

“我们通过不断完善数据产权、流通交易、收益分配等基础制度，推进数据要素市场建设，推进构建权责清晰、流转顺畅、作用明显、安全有序的数据开发利用氛围，进一步释放数据要素乘数效应。”刘烈宏说。

在中国电子副总经理陆志鹏看来，数据要素化是数据资产化的实现路径，中国电子定义数据元件，破解了数据确权、估值、定价、安全和隐私保护的难题，还可作为数据流通标的物，形成完善的数据资产体系。作为稳定的数据要素形态，数据元件不仅具备安全属性、价值属性和品质属性，在实现数据的风险隔离与安全管控的同时，还可提升数据价值密度，实现数据资源的产品化流通和规模化应用。中国电子携手德阳开展的数据资产化实践证明，数据元件是数据资产价值最大化的重要支点，推动数据要素市场化配置模式得以实现，撬动数据资源巨大市场价值。

公共数据涉及国民经济和社会发展中的方方面面，蕴藏着巨大经济价值。推进公共数据开发利用，对于赋能现代化治理、经济发展具有重要意义。中国电子云数据运营业务部总经理宋超介绍，中国电子云数据港通过公共数据运营平台、数据资产服务平台建设，以及数据授权合作，打造安全合规体系和可信开发环境，保障数据在可用不可见、数据不出域的前提下，形成数据价值对外输出。此外，通过链接数交所、产业企业、政府等需求端，以行业可信数据空间为核心，发挥自身跨行业认知能力优势和生态联动优势，持续服务各类数据需求。

浪潮云洲工业互联网副董事长、总经理庞松涛表示，在数据开发运营方面，浪潮云洲以数据为驱动，依托工业互联网、行业数据空间、区域数据空间等能力，打造数据资源入表、数据价值全流程服务、数据运营管理平台、数据金融服务等数据价值化场景应用。助力企业实现授信贷款、数据产品交易、数据知识产权价值化，目前已先后为浪潮集团内部、南京市鼓楼高新科技发展集团等企业完成数据资源价值化服务，发挥数据要素价值。

筑牢数据安全底座

数字技术的快速发展为数据要素价值释放拓展空间，统筹数据要素价值释放与安全，正成为当前数字经济发展的重要命题之一。

“数据安全是保障数据要素市场有序发展的必要前提。”中国工程院院士、中关村实验室主任吴建平指出，要提升安全的技术保障水平，在数据要素流通各环节交叉应用人工智能、区块链、隐私计算等，发展可信的数据空间，为数据要素流动安全合规提供技术支撑。

蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋同样认为，数据要素要“用得好”，关键是“流得动”。蚂蚁正在探索下一代隐私计算技术，提供普惠的隐私计算服务，包括一套端到端的数据安全保障，通过全链路密态、实时风控确保数据安全；一个隐私计算云服务平台，让企业像购买云服务一样购买隐私计算服务，解决易用性问题。

“过去农业数字化程度低，难以满足银行授信风控要求，难以获得信贷支持。”井贤栋介绍，农业农村部大数据发展中心与网商银行发起“农户秒贷”项目，通过蚂蚁集团隐私计算技术，安全融合多源数据，实时分析，掌握农户经营情况，手机一点就能“秒贷秒批、随借随还”。

在峰会期间举办的2024数字中国创新大赛上，如何保障金融数据安全成为关注焦点。数字安全赛道评委、北京市特聘专家杨晓静是多项大数据专利的发明人，她表示，比赛中多名选手从金融数据分类分级、跨境数据流动监控、支付数据个人信息共享“最小必要”原则等不同角度分享了行业的具体实践。

“以证券行业为例，其数字转型已经进入关键阶段，但此前并没有统一标准规定哪些数据可以汇集和共享，《证券期货业数据分类分级指引》出台后，机构就可以‘安全用数’，这有利于扩展金融大模型的应用场景。”杨晓静说。

“促进数据要素高效流通，要‘发展为先、安全护航’。”奇安信集团董事长齐向东表示，面对复杂的数据共享、开放、开发利用到交易的流转过程，既要防止全局性的数据勒索和泄露，又要对重要数据和关键环节实施动态和适度的安全防护，通过识别关键场景和环节，实施分阶段的精准和动态防护。要加快打造数据流通安全合规体系，为数据资源化、要素化、产品化等环节提供制度保障与技术支撑，围绕数据要素流通活动、平台以及基础设施进行安全防护，利用管理和监督手段，确保体系有效运作。（记者 李芃达 黄鑫）

(责编：方经纶、陈键)

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