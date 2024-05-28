人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加大优质企业梯次培育力度

2024年05月28日08:57 | 来源：经济日报
小字号

原标题：加大优质企业梯次培育力度

　　“发展新质生产力，要提升优质企业梯次培育水准。”日前，在广东东莞举行的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上，中国工业经济联合会会长李毅中表示，优质企业细分赛道要有新布局，优化提升生产力要素要有新变革，加强技术进步要有新突破，对优质企业的政策支持要有新举措。

　　推动制造业高质量发展，不仅需要领军企业，也需要单项冠军。制造业单项冠军是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品的市场占有率位居全球或国内前列的企业。概括来说，单项冠军代表全球制造业细分领域的最高发展水平和最强市场实力。

　　从分布特点来看，单项冠军广泛分布在产业链重要环节和领域，在推动迈向制造强国中扮演着关键角色。此次交流会上发布了第八批及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单。分析显示，在第八批单项冠军中，高端装备制造占32.7%、新材料占26.5%，还有少量新型储能、低空经济等未来产业。

　　此外，69%的第八批单项冠军企业拥有国家级科技领军人才、技术能手、卓越工程师、大国工匠等杰出人才，企业平均研发投入强度为7.4%，平均研发人员数量占比25.5%，平均拥有有效专利363.7件（其中发明专利135.9件，占37.4%），牵头制定国际标准314项、国家标准4481项、行业标准5014项，突破了一批“卡脖子”难题。

　　当前，多地立足当地产业基础，加快培育制造业单项冠军企业，企业分布呈现鲜明的地域特点。比如，东莞市聚焦“科技创新+先进制造”，构建了涵盖34个工业大类、6万多种产品的现代产业体系，培育了3个国家级先进制造业集群，制造业占GDP比重保持在50%以上的高位水平；宁波市将培育单项冠军作为优化产业链的重要抓手，在一体化培育、争创细分领域单项冠军方面成效显著，单项冠军企业数量七年蝉联全国第一。

　　广东省工业和信息化厅二级巡视员程有根表示，下一步，将加大优质企业梯次培育力度，将各项关键措施落到实处，培育更多具有细分领域攻坚力的国家级制造业单项冠军。（记者 纪文慧）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
仿真技术如何创新发展？院士专家展望未来
　　人民网北京5月27日电 （记者赵竹青）“蛟龙”潜海、“嫦娥”揽月、“北斗”组网、C919大型客机问世，这些“大国重器”的研发全都离不开仿真技术的支持。5月24日至26日，第四届中国仿真技术产业高峰论坛在宁波举行，院士专家们围绕仿真技术产业的机遇与挑战、仿真在当下各领域的应用前景等话题展开探讨。…
《大先生》百校百场校园活动在京启动
　　人民网北京5月27日电 （记者赵竹青）为迎接5月30日第八个全国科技工作者日的到来，北京市科学技术协会、北京市通州区人民政府27日共同启动以“科学传承 共话未来”为主题的《大先生》百校百场校园活动，旨在进一步提升青少年的科学素养、培育创新文化、弘扬科学家精神。 “科学是推动社会进步的重要力量，而科学家则是科学事业的引领者和推动者。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部