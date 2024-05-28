原标题：加大优质企业梯次培育力度

“发展新质生产力，要提升优质企业梯次培育水准。”日前，在广东东莞举行的“2024年制造业单项冠军企业经验交流会”上，中国工业经济联合会会长李毅中表示，优质企业细分赛道要有新布局，优化提升生产力要素要有新变革，加强技术进步要有新突破，对优质企业的政策支持要有新举措。

推动制造业高质量发展，不仅需要领军企业，也需要单项冠军。制造业单项冠军是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品的市场占有率位居全球或国内前列的企业。概括来说，单项冠军代表全球制造业细分领域的最高发展水平和最强市场实力。

从分布特点来看，单项冠军广泛分布在产业链重要环节和领域，在推动迈向制造强国中扮演着关键角色。此次交流会上发布了第八批及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单。分析显示，在第八批单项冠军中，高端装备制造占32.7%、新材料占26.5%，还有少量新型储能、低空经济等未来产业。

此外，69%的第八批单项冠军企业拥有国家级科技领军人才、技术能手、卓越工程师、大国工匠等杰出人才，企业平均研发投入强度为7.4%，平均研发人员数量占比25.5%，平均拥有有效专利363.7件（其中发明专利135.9件，占37.4%），牵头制定国际标准314项、国家标准4481项、行业标准5014项，突破了一批“卡脖子”难题。

当前，多地立足当地产业基础，加快培育制造业单项冠军企业，企业分布呈现鲜明的地域特点。比如，东莞市聚焦“科技创新+先进制造”，构建了涵盖34个工业大类、6万多种产品的现代产业体系，培育了3个国家级先进制造业集群，制造业占GDP比重保持在50%以上的高位水平；宁波市将培育单项冠军作为优化产业链的重要抓手，在一体化培育、争创细分领域单项冠军方面成效显著，单项冠军企业数量七年蝉联全国第一。

广东省工业和信息化厅二级巡视员程有根表示，下一步，将加大优质企业梯次培育力度，将各项关键措施落到实处，培育更多具有细分领域攻坚力的国家级制造业单项冠军。（记者 纪文慧）

(责编：方经纶、陈键)

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