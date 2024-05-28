原标题：提高知识产权质押融资效率

评估难、风控难、处置难是困扰商业银行开展知识产权贷款业务的主要难题。如何克服困难，在遵循商业规律、有效防控风险的前提下为科创企业提供更多金融支持是摆在各家银行面前的课题。

为完善科技型企业发展的金融政策环境，国家金融监督管理总局今年发布了《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》，明确提出推进知识产权金融服务先行先试，稳妥扩大知识产权质押融资内部评估试点，支持符合条件的银行探索开展知识产权内评估，科学应用评估规则和标准，提高知识产权质押融资业务办理效率。

专家表示，探索无形资产融资模式，扩大知识产权质押贷款，对科创型企业发展具有重要意义。企业要搞研发，必须解决钱从哪里来的问题。中小微企业研发受到资金制约，尤其是轻资产科技型小微企业，在成长之初因为缺乏厂房等有效抵押物，往往面临融资难的困境，制约了企业发展壮大。

目前，浙江省已出台《浙江省实施专利转化专项计划助力中小微企业创新发展三年行动方案（2021—2023年）》，在政策的指引下，浙江省银行业积极探索开展知识产权质押融资贷款工作。

浙江联合银行辖内瑞丰农商银行相关负责人表示，该行已打造“知识产权、补链强链、财资管理、资本对接”等科技金融场景，满足科创企业在不同成长阶段的多元化金融需求。下一步，将积极探索知识产权自评估体系，从战略价值、市场价值、技术价值、经济价值、法律价值多维度测评，探索解决知识产权评估难题。

浙江嘉善农商银行于近日向浙江药苑生物科技有限公司发放了1000万元知识产权质押贷款，并通过国家知识产权局专利权质押登记。该行相关负责人表示，近年来嘉善农商银行鼓励企业利用现有的专利权、商标权等知识产权进行质押融资。目前已支持科技型企业知识产权质押贷款117户，累计发放贷款11.43亿元，贷款余额4.36亿元。

专家表示，金融支持科技创新还需要推动建设常态化科技型企业融资对接机制，统筹推进企业信息共享、担保增信和金融风险分担补偿等外部生态体系建设，形成发展科技金融的强大合力。为助力科技型企业融资对接，山东青岛高新区连续举办10届中国创新创业大赛暨蓝贝国际创新创业大赛，并设立5个科技金融工作站。目前已累计向109家科技型小微企业提供贷款授信超4.1亿元。

打造现代科技金融支持体系需要直接融资与间接融资共同发力，以满足科创企业生命周期中不同阶段的资金需求。“科技创新过程的高风险性、高投入需求以及长周期的特点，面对当前科技创新的需求，尤其是科技型初创企业的融资需求，我国以商业银行为主导、间接融资为主的金融体系存在不足和挑战。金融助力科技创新还需要发挥直接融资的作用。”北大国发院副院长黄卓说。

证监会中证金融研究院资本市场法治研究中心研究员李正辉表示，要健全差异化发展且各具特色的多层次资本市场，推动全面注册制改革走深走实，进一步畅通科创企业上市融资的渠道。针对不同发展阶段科创企业的不同融资需求，合理匹配包括种子基金、天使基金、私募股权基金、首次公开发行、上市公司再融资等在内的多元化股权融资方式，同时丰富债券市场产品和层次，充分体现其定价功能。

川财证券首席经济学家陈雳表示，近两年科创债规模显著增长，结构不断优化，反映出我国直接融资对科技创新领域融资支持力度的增强。展望未来，在资本市场的持续助力下，一大批科创企业有望把握住技术创新和产业升级的时代机遇，逐步发展成为具有高科技、高效能、高质量特征的新质生产力企业。（记者 彭江）

(责编：方经纶、陈键)

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