原标题：“次晨达”班列助力物流降成本

在公铁联运中，铁路运输具有运量大、全天候等优势，特别以铁路客车化模式开行的货运班列，具有定点、定线、定车次、定时、定价多重优势。

目前我国多式联运运量占全社会货运量比重每提高1个百分点，可降低社会物流总费用约0.9个百分点，节约成本支出1000亿元左右。

“今天药品肯定能送到！”物流代理公司负责人韦敏现在答复桂林各医药点催货电话的底气，源自广西公路转铁路“次晨达”快捷班列。韦敏所在公司负责药品物流代理，运输时效性强。此前从南宁到桂林的运输选择公路运输方式，受天气、路况等变量因素影响，得“看天吃饭”。如今，南宁至桂林干线“公转铁”，辅助两端公路“门到门”配送，公铁联运保证了运到时限，还为企业节省近20%的物流成本。

所谓“次晨达”快捷班列，就是当日发车、次日清晨到达的“夕发朝至”货运班列，具有定点开车、准时到达、货损率低等运输优势。2023年3月底，国铁南宁局按照构建现代物流体系工作部署，常态化开行“南宁—桂林”往返的“次晨达”快捷班列，推行“铁路做干线+物流做全程”组织模式，同时推出优化调整编组列车车型、包车运输、延后班列开行时间等服务，助力企业降低物流成本。截至5月10日，“次晨达”快捷班列累计运输货物2014车、6.8万吨。其中今年一季度累计发运620车、2.2万吨，环比上一季度分别增长18.32%、45.04%。

从数据上看，多式联运越来越受到市场热捧。据了解，和韦敏一样选择“次晨达”快捷班列的广西物流代理商已拓展到16家，货物品类覆盖了药品、啤酒、食用油、大米等180种。国铁南宁局95306货运物流服务中心高级营销经理蒙沙认为，多式联运，就是将不同的运输方式有机地组合在一起，充分发挥各自优势，打通物流环节的堵点卡点。

在公铁联运中，铁路运输具有运量大、全天候等优势，特别是以铁路客车化模式开行的货运班列，具有定点、定线、定车次、定时、定价多重优势，既绿色低碳，又高效快捷；公路在短距离、城区间有机动灵活、覆盖面广的特点。两者携手联动，从竞争走向融合，对运输企业、生产企业是共赢之举。

数据显示，目前我国多式联运运量占全社会货运量比重每提高1个百分点，可降低社会物流总费用约0.9个百分点，节约成本支出1000亿元左右。而每提高铁路货运量1个百分点，可带动整个物流成本降低0.2个百分点到0.5个百分点。因此，作为综合交通运输体系骨干，铁路近年来致力于加快构建全国快货物流圈。自4月10日全国铁路实行新的货物列车运行图后，全国铁路快运班列数量进一步增加，与一季度相比，增开跨铁路局集团公司的快运班列31列，总量达到245列。其中和广西“次晨达”快捷班列一样的城市间“点对点”城际班列开行总量达到122列，而多式联运班列开行总量达123列，为助力经济社会高质量发展提供了有力支撑。

尝到了甜头的韦敏，对“次晨达”的开行调整关注度越来越高。他时刻关注着“次晨达”快捷班列运行时刻表调整，因为这和两端公路物流的接驳直接关联，也影响着企业揽货、配送等生产调整。“我期待新增更多的到达城市，这样我们其他方向的发运方式也可以作相应调整，节省更多的物流成本。”韦敏说。据了解，为进一步服务好企业，满足客户对增开南宁至柳州区段的市场需求，国铁南宁局正紧锣密鼓制定“次晨达”班列增设柳州南站运输方案，将进行新线路试运行，持续扩大“次晨达”快捷班列开行规模。（记者 童政）

(责编：方经纶、陈键)

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