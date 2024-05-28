原标题：我国将与中亚国家探索建立天山地震科考机制

记者27日从应急管理部新闻发布会获悉，我国将以“‘一带一路’地震科学考察联盟”为基础，与中亚国家共同探索建立协调、联动、高效的天山地震科学考察机制，促进地震信息、减灾决策和科技资源的共享融合，提高区域跨境灾害协同防控和应对能力。

中亚地区是全球地震活跃的地区之一。我国新疆与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦交界处是板块相互作用的关键区域，天山地震构造带横贯其中，是主要地震危险区，也是国际社会研究大陆地球动力学和内陆地震灾害等前沿问题的关键地区。

中国地震局历来重视与中亚国家的合作。自20世纪90年代以来，以新疆维吾尔自治区地震局为主要窗口，汇聚系统力量，通过建机制、强项目、搭平台、促交流，不断加强与中亚国家的地震科技合作，宣传推广防震减灾中国经验和中国智慧，提高区域地震灾害风险防范能力。

“项目是合作的基石。在多个科技计划和建设项目的支持下，我们积极推动与中亚国家的合作落实落地。”中国地震局科技与国际合作司副司长朱芳芳介绍我国与中亚国家在地震合作方面的经验时说。

近年来，我国与中亚国家陆续开展了中亚天山区域GPS联合观测、地震地磁监测台网建设等多个科技合作项目。“这些项目为我国和中亚国家的防震减灾工作提供了宝贵的基础信息和科技支撑，对保障我国西部战略通道安全和区域经济持续发展具有重要意义。”朱芳芳说。

朱芳芳表示，我国未来将提升区域地震科技合作层次，依托天山地震国际学术研讨会和新疆帕米尔陆内俯冲国家野外科学观测研究站等平台，凝练科学问题，继续开展科技项目合作。（记者陆成宽）

(责编：方经纶、陈键)

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