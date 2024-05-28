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我国氢能产业发展步入快车道

2024年05月28日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：我国氢能产业发展步入快车道

“近年来，随着各项氢能政策的出台，中国氢能产业发展步入快车道。”在近日举办的“氢动未来”氢能产业发展大会上，中国船舶集团第七一八研究所副所长、中船派瑞氢能科技公司董事长宫志刚说。

在技术装备方面，我国研发了工业用储氢材料、离子交换膜、电催化剂等一批关键材料，建造了49吨燃料电池重卡、氢内燃机飞机、“三峡氢舟1号”氢动力船舶、大型电解水制氢电解槽等一批重大装备。

在产能方面，据中国氢能联盟发布的数据，2023年全国氢能产量约3550万吨。“公开数据显示，目前我国氢气需求总量约为3300万吨，供需基本平衡。其中，超过95%的氢气用于石油炼化、合成氨等产业。”中国工业气体工业协会常务副理事长洑春干介绍。

完善的氢能产业链涉及制造、存储、运输、应用等环节。“储存和运输是氢能产业链最重要的环节，关系氢能使用的安全性和经济性，也是产业发展的瓶颈所在。”洑春干说。

氢的储存形式包括压缩气体、液氢、氢化物、吸附氢和重整燃料等。其中，液氢储存期限长、运输距离远、经济性好。“我国正积极推进液氢运输技术发展。”洑春干说。

绿氢发展也备受行业关注。氢能分为灰氢、蓝氢、绿氢。绿氢是指在新能源发电的基础上，通过电解水制成的氢。这种制氢方式碳排量非常低，但成本较高。刘聪敏称，目前我国氢能以灰氢为主，绿氢在全国氢产量中占比仅1%。

宫志刚表示，绿氢成本控制途径包括降低设备制造成本和用电成本、提高设备利用率、推动产业链降本增效。“随着碳交易价格不断攀升、绿氢成本不断下降，绿氢逐步取代灰氢将成为必然。”他说。（记者 代小佩）

(责编：方经纶、陈键)
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