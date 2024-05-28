新华社北京5月28日电（记者李国利、刘艺）神舟十八号航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，于28日完成首次出舱活动，用时约8.5小时，刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录。

此前，神舟十六号航天员乘组出舱活动持续了约8小时，神舟十七号航天员乘组的第二次出舱活动也进行了约8小时。

2008年9月27日，神舟七号航天员乘组执行我国首次空间出舱活动，时间持续了约19分钟，航天员翟志刚成为第一个漫步太空的中国人。我国航天员第二次空间出舱活动是在2021年7月4日，神舟十二号航天员乘组密切协同，历经约7小时，圆满完成空间站阶段中国航天员的首次空间出舱活动。

截至目前，中国航天员已圆满完成16次出舱活动。其中，神舟十五号航天员乘组4次出舱并创造了中国航天员单个乘组出舱活动纪录，神舟十七号航天员乘组完成我国首次在轨航天器舱外设施维修任务。

据中国载人航天工程办公室介绍，按计划，神舟十八号载人飞行任务期间还将开展多次航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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