人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024互联网公益日：数字赋能 多方共筑公益新生态

2024年05月29日13:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月29日电 （记者许维娜）记者从中国互联网协会获悉，5月25日是中国互联网协会发起的“互联网公益日”，也是中国互联网协会成立23周年，中国互联网协会在京举办2024互联网公益日，并以“数字赋能公益，你我携手同行”为主题，向社会展示数字技术与公益事业融合发展的广阔前景。

中国互联网协会副理事长黄澄清表示，数字技术是全球科技未来的发展方向，加快推进数字技术与千行百业的深度融合，推动新一代信息技术的加速发展，为互联网公益事业奠定了坚实的基础，赋予了新的力量，数字化、智能化将成为未来公益事业的发展趋势。

黄澄清对今后的工作提出四点建议：一是互联网企业要发挥平台优势，提升公众的公益意识，构建人人可参与的全民公益发展模式；二是深化数字技术与公益事业的融合创新，打造技术创新驱动的公益数字化新模式；三是以人民为本，保护用户个人隐私和权益，打造公众信任的“透明公益”；四是发挥行业组织作用，搭建公益共建平台，共创互联网公益生态。

中国互联网协会副秘书长戴炜发布“E启公益”计划，该计划旨在号召社会各界共同助力互联网公益事业发展，通过数字技术赋能公益事业，创新“互联网+公益”新模式，构建公益合作交流平台，打造公益生态集群，推动互联网公益事业的普及和发展。

据介绍，中国互联网协会招募“E启公益”生态合作伙伴，同时开展“2024年互联网公益案例征集”活动，作为计划的首项活动。通过遴选互联网公益案例，传播公益正能量，扩大公益事业的影响力。申报流程和细则已发布，欢迎各方积极参与。

现场，多家企业负责人分别就如何利用短视频直播、互联网技术与人工智能赋能养老行业数字化变革、服务弱势群体等议题进行了深入讨论。他们展示了通过科技手段提升老年人数字素养、构建医疗保障体系、促进残疾人就业等方面的创新实践与成果。这些分享不仅突显了企业在社会责任履行中的积极作用，也体现了中国互联网行业对公益事业高质量发展的贡献和承诺。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国生态保护补偿迈出重要一步 持续激励各方积极参与
　　生态保护补偿是一项复杂的系统工程。近年来，我国政府通过多种方式，加大对生态保护主体、生态保护重点地区的支持力度，补偿资金规模逐年增长。…
记者去哪儿：重研发强品质 感受国货护肤新力量
　　5月22至24日，第28届CBE中国美容博览会在上海举行，62个国家及地区的专业观众，因为“美”齐聚于此。国际美妆品牌集中展示潮流尖货，国货美妆企业携科技创新成果亮相，助推2024行业新增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部