人民网北京5月29日电 （记者许维娜）记者从中国互联网协会获悉，5月25日是中国互联网协会发起的“互联网公益日”，也是中国互联网协会成立23周年，中国互联网协会在京举办2024互联网公益日，并以“数字赋能公益，你我携手同行”为主题，向社会展示数字技术与公益事业融合发展的广阔前景。

中国互联网协会副理事长黄澄清表示，数字技术是全球科技未来的发展方向，加快推进数字技术与千行百业的深度融合，推动新一代信息技术的加速发展，为互联网公益事业奠定了坚实的基础，赋予了新的力量，数字化、智能化将成为未来公益事业的发展趋势。

黄澄清对今后的工作提出四点建议：一是互联网企业要发挥平台优势，提升公众的公益意识，构建人人可参与的全民公益发展模式；二是深化数字技术与公益事业的融合创新，打造技术创新驱动的公益数字化新模式；三是以人民为本，保护用户个人隐私和权益，打造公众信任的“透明公益”；四是发挥行业组织作用，搭建公益共建平台，共创互联网公益生态。

中国互联网协会副秘书长戴炜发布“E启公益”计划，该计划旨在号召社会各界共同助力互联网公益事业发展，通过数字技术赋能公益事业，创新“互联网+公益”新模式，构建公益合作交流平台，打造公益生态集群，推动互联网公益事业的普及和发展。

据介绍，中国互联网协会招募“E启公益”生态合作伙伴，同时开展“2024年互联网公益案例征集”活动，作为计划的首项活动。通过遴选互联网公益案例，传播公益正能量，扩大公益事业的影响力。申报流程和细则已发布，欢迎各方积极参与。

现场，多家企业负责人分别就如何利用短视频直播、互联网技术与人工智能赋能养老行业数字化变革、服务弱势群体等议题进行了深入讨论。他们展示了通过科技手段提升老年人数字素养、构建医疗保障体系、促进残疾人就业等方面的创新实践与成果。这些分享不仅突显了企业在社会责任履行中的积极作用，也体现了中国互联网行业对公益事业高质量发展的贡献和承诺。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经