原标题：2024中国汽车产业发展（泰达）国际论坛新闻发布会成功举办

2024年5月28日，第二十届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下简称“泰达汽车论坛”）新闻发布会在北京成功举办。中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）党委书记、董事长安铁成，中国汽车工程学会副秘书长战静静，中国汽车工业协会副秘书长陈士华，中国汽车报社社长谢戎彬，中国汽车动力电池产业创新联盟秘书长许艳华出席会议并讲话，中汽中心党委委员、副总经理吴志新主持会议，70余家媒体参与本次会议。

会上，安铁成宣布2024泰达汽车论坛将围绕“风雨同舟二十载 携手并肩向未来”的年度主题，于2024年8月29日至9月1日（8月29日报到、参展）在天津市滨海新区举办。

安铁成表示，2024年是泰达汽车论坛创办20年，面向巩固和扩大智能网联新能源汽车产业领先优势的新发展要求，第二十届泰达汽车论坛一方面将做好系统回顾与总结，另一方面将继续秉承创新引领发展的办会理念，在智库经验总结、智库品质提升、政企对话平台搭建、国际化思想汇聚、技术支撑力五大方面塑造全新亮点和鲜明特色。

安铁成重点介绍了2024泰达汽车论坛的创新举措及议题设置方向。

在创新举措方面，一是举办“泰达·20智库成果展”，系统回顾泰达汽车论坛与汽车产业风雨同舟共成长的历史；二是全新打造泰达汽车论坛组织机构，凝聚行业智慧升级论坛智库品质；三是搭建多元政企对话交流平台，夯实政策释放效果；四是更广范围汇聚国际智慧力量，促进全球汽车产业深度对话；五是加大人工智能、云计算、大数据等前沿技术研讨力度，增强论坛技术支撑力。

在议题设置方面，第二十届泰达汽车论坛共设置十五场主题鲜明、内容丰富的会议。

本届泰达汽车论坛致力为探索培育新质生产力、解决制约产业高质量发展的关键问题、激发新动能提供新思路、新方案，设置主题为“壮阔二十，共赴新质生产力涌动下的产业未来”的开幕大会，“廿载赴新程，创新引领新优势”和“廿载启新篇，融合激发新动能”的两节高层峰会。三场会议将邀请政府部门领导、智库专家、企业高层共同为培育和发展新质生产力、推动中国汽车产业高质量发展建言献策。

本届泰达汽车论坛将针对产业链高关注度科技话题加大研讨力度，设置以“固态电池技术发展与产业化挑战”“加速云计算与数字技术应用，推动新质型产业发展”“汽车生态科技投融资新机遇”为主题的3场生态专场，以“20年新引擎 深化人工智能技术的垂直化应用”和“20年新生态 构建车能路云融合生态”为主题的2场科技生态方向圆桌论坛，届时将邀请多领域行业专家、企业高层共绘汽车科技生态新蓝图。

绿色低碳是全球汽车产业转型升级的重要方向，也是中国汽车产业落实“双碳”目标、实现高质量发展的重要内涵。面向绿色发展，本届泰达汽车论坛将设置以“20年积淀变革 燃油车与新能源汽车的未来之路”和“20年创新突破 能源动力技术如何再升级?”为主题的2场节能与新能源方向论坛；以“20年绿色‘碳’索 双碳驱动·行业新航——共绘绿色产业蓝图”和“20年‘碳’出新路 数智融合·绿色链动——AI驱动行业绿色未来”为主题的2场供应链方向论坛，届时将邀请行业专家、企业高层共话绿色发展未来。

智能网联汽车已成为全球汽车产业转型升级的重要战略方向。本届泰达汽车论坛设置以“20年智驾飞跃 自动驾驶汽车产业化前景与路径”和“20年智驾新篇 智能网联汽车软硬件技术协同新趋势”为主题的智能网联专题论坛，重点围绕自动驾驶产业化与关键技术创新趋势开展深入研讨。

为促进全球汽车产业新旧动能转换路径探索，本届泰达汽车论坛将围绕“二十载辉煌绘就下，汽车产业全球化新蓝图与新旧动能转换”展开深度研讨，搭建中国、德国、瑞典、美国、日本、韩国等汽车大国的多边行业峰会，探索全球产业发展新蓝图。

第二十届泰达汽车论坛将面向汽车行业持续推出最新成果，致力打造引领汽车产业发展的高端智库论坛。

此外，泰达汽车论坛联合主办方、协办方嘉宾围绕相关领域发表了专题发言。

中国汽车工程学会副秘书长战静静表示，面对新质生产力带来的发展机遇，一是要多元化发展新能源技术路线，统筹推进纯电动汽车，插电、增程式混合动力汽车，燃料电池汽车发展；二是推动前沿领域共性技术联合攻关，加速科技成果产业化进程；三是坚持“车能路云”融合发展创新路径，加快实现汽车与能源、交通、信息通信跨行业、跨部门的融合发展。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华总结2024年以来国内汽车产业发展的3个亮点：一是我国新能源汽车市场保持快速增长，电动化趋势将加速推进；二是中国品牌全面崛起，市占率创新高；三是国际市场回暖，企业国际化步伐加快。他提出对比整车出口，当前国内汽车市场需求尚未完全释放。

中国汽车报社社长谢戎彬表示，面向汽车产业链的重构与发展，应该做到：一是构建更具韧性、安全可控的汽车供应链；二是整合优势资源，打造更具竞争力的供应链系统；三是建立新型整零合作关系，助力产业高效协同发展。

中国汽车动力电池产业创新联盟秘书长许艳华就动力电池产业发展趋势表示，一是固态电池是技术路线多元化的重要方向之一；二是要充分发挥产业优势，积极参与全球化；三是储能电池是我国动力电池产业发展的重要机遇。

新闻发布会现场

未来，泰达汽车论坛将继续秉持高端智库论坛定位，准确把握汽车产业发展脉搏，持续发挥智库引领作用，让泰达之声始终萦绕在行业发展的最前端，助推中国汽车产业可持续高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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