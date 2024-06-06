人民网北京6月6日电 （记者杜燕飞）“中小企业在我国市场经济中规模大、占比高，对调整经济结构和促进高质量发展有着举足轻重的作用。”在日前举办的第十一届中国中小企业投融资交易会高峰论坛上，参会嘉宾表示，中小企业作为经济运行的血液，其融资现状受到各界关注。要暖心呵护中小企业，摸透其真正的融资需求，拿出合适的金融创新产品，扶起棵棵“未来大树”。

中国中小企业协会会长、国家发展改革委原副主任李子彬表示，近年来中小企业融资贷款情况不断改善，在数字科技促进下，金融贷款的比例在增加，动产融资的比重也开始增加。我国普惠金融已发展成多层次、广覆盖的普惠金融服务体系，覆盖率和可得率不断提升，金融服务成本逐步下降。

“据统计，到3月末，高技术制造业中长期贷款、科技型中小企业贷款、专精特新企业贷款分别同比增长27%、20%和18%，明显高于各项贷款的增速。”中国银行业协会副秘书长周更强说。

工业和信息化部原总经济师许科敏建议，要进一步优化货币政策工具，引导金融机构增加对民营企业、中小企业的信贷投放，加快发展多层次的资本市场，利用股权融资、债券融资等方式拓宽融资渠道。通过大数据、区块链技术，提升金融服务的效率，提供快速便捷的信用评估和融资服务，降低贷款的门槛和利率。

有参会嘉宾认为，除了依托传统金融机构外，还要打通知识和资本之间的层层阻碍，修通“一条运河”构建“运河生态体系”，通过战略直投和基金投资的双轮驱动，最终实现创新链、产业链、资本链的“三链联动”。

“我们还要打造高标准的法制环境和营商环境，充分发挥风投、创投、天使投的金融功能作用，进一步实行高水平的制度性对外开放，为民营企业、中小企业提供更多金融服务的供给。”中国财政科学研究院研究员贾康说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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