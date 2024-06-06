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2023年度中国生态环境十大科技进展发布

2024年06月06日10:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6月5日是世界环境日。当天，中国科协生态环境产学联合体在京发布了2023年度中国生态环境十大科技进展。

入选2023年度中国生态环境十大科技进展的有：我国水质基准理论与技术体系构建、全球极端野火生消机制与气候环境效应、植物群落功能性状及其对生态系统生产力调控机制研究、长江模拟器研发及其应用、船舶清洁低碳关键技术及应用、农林废弃物绿色循环“三碳”技术模式、大气活性氮国产化高精度在线分析仪研制及应用、基于食物链的植被修复增效方案、钢铁行业重点工序烟气多功能耦合超低排放技术集成与应用、陆海水域藻华与微小有害生物高效绿色防控新技术装备及工程应用。

2023年度中国生态环境十大科技进展由两院院士、联合体成员单位、高校和科研院所推荐，由13位院士组成评委会评议投票产生，今年是连续第五年开展该评选。此次入选的进展内容反映了我国生态环境科技领域前沿发展动态，在引领生态环境领域技术创新、鼓励生态环境科学研究、提高公众环保意识等方面起到了积极作用。

(责编：赵竹青、吕骞)
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