新华社北京6月6日电（记者任沁沁）记者6日获悉，据国家移民管理局预测，2024年端午假期全国口岸日均出入境人员将达175万人次，较去年同期增长32.5%。

上海浦东、广州白云、北京首都、深圳宝安、成都天府等大型国际机场口岸出入境客流稳步增长，预计日均出入境人员分别为8.9万、3.8万、3.4万、1.6万、1.5万人次。毗邻港澳陆路口岸通关流量将持续增长，其中深圳罗湖、福田、深圳湾口岸日均出入境人员预计将达到21.7万、21.4万、12.3万人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大桥口岸日均出入境人员预计将达到32万、10.5万、10.1万人次。

日前，国家移民管理局专门部署做好端午假期口岸边防检查工作，要求全国边检机关加强出入境流量和口岸运行情况监测，及时发布本口岸出入境客流情况，为广大群众出行提供参考；加强勤务组织，配置充足警力，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟；密切与口岸联检单位和地方相关部门协同联动，对通关高峰期客流疏导等作出安排，共同确保口岸通关安全高效顺畅。

国家移民管理局提示广大中外出入境旅客，出行前及时关注口岸客流变化和通关情况，仔细检查出入境证件签证是否有效；中国公民出境时需提前了解前往地安全形势、入境政策，合理安排行程，强化风险防范意识，注意人身和财产安全。通关过程中如遇困难，可随时拨打国家移民管理局12367服务热线或向现场执勤的移民管理警察寻求帮助。

(责编：卫嘉、白宇)

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