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冬小麦收获进度过半（新数据 新看点）

日机收面积连续9天超1000万亩

2024年06月07日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡，农机服务队在抢收小麦。
　　张连华摄（影像中国）
　　图②：河南省商丘市夏邑县会亭镇郭吕庄村，收割机在田间收获小麦。
　　王高超摄（新华社发）
　　图③：山东省荣成市滕家镇东滩郭家村，农机监理人员在进行农机检验、审验。
　　李信君摄（影像中国）
　　图④：河北省邢台市南和区阎里乡，一家农机专业合作社的工作人员在检修农机。
　　新华社记者 王 晓摄
　　图⑤：在安徽省合肥市蜀山区小庙镇段冲村，农机手将丰收的小麦装车。
　　陈三虎摄（影像中国）
　　数据来源：农业农村部
　　版式设计：沈亦伶

　　本报北京6月6日电  （记者朱隽、郁静娴）从农业农村部获悉：当前，冬小麦机收正由南向北加快推进。截至6月5日，各地冬小麦已收1.9亿亩，收获进度57%。湖北、四川麦收已结束，安徽、河南进度过九成，陕西过四成，河北、山西、江苏、山东等省份即将进入收获高峰。

　　得益于机具足、保障强，当前麦收总体进展顺利，加之近期麦收地区大多天气晴好，日机收面积已连续9天超1000万亩。据中国气象局预报，未来一周麦收地区大部天气晴好，总体利于成熟小麦收晒。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月07日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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