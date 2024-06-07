冬小麦收获进度过半（新数据 新看点）
日机收面积连续9天超1000万亩
2024年06月07日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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图①：江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡，农机服务队在抢收小麦。
本报北京6月6日电 （记者朱隽、郁静娴）从农业农村部获悉：当前，冬小麦机收正由南向北加快推进。截至6月5日，各地冬小麦已收1.9亿亩，收获进度57%。湖北、四川麦收已结束，安徽、河南进度过九成，陕西过四成，河北、山西、江苏、山东等省份即将进入收获高峰。
得益于机具足、保障强，当前麦收总体进展顺利，加之近期麦收地区大多天气晴好，日机收面积已连续9天超1000万亩。据中国气象局预报，未来一周麦收地区大部天气晴好，总体利于成熟小麦收晒。
《 人民日报 》（ 2024年06月07日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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