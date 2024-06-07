图①：江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡，农机服务队在抢收小麦。

张连华摄（影像中国）

图②：河南省商丘市夏邑县会亭镇郭吕庄村，收割机在田间收获小麦。

王高超摄（新华社发）

图③：山东省荣成市滕家镇东滩郭家村，农机监理人员在进行农机检验、审验。

李信君摄（影像中国）

图④：河北省邢台市南和区阎里乡，一家农机专业合作社的工作人员在检修农机。

新华社记者 王 晓摄

图⑤：在安徽省合肥市蜀山区小庙镇段冲村，农机手将丰收的小麦装车。

陈三虎摄（影像中国）

数据来源：农业农村部

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