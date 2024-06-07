本报记者 张 铁 龚仕建

6月6日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，陕西省有关负责同志围绕“谱写陕西新篇 争做西部示范”介绍了相关情况。

“习近平总书记始终牵挂三秦人民、关心陕西发展，多次到陕西考察，赋予我们奋力谱写中国式现代化建设的陕西篇章重要使命。”陕西省委副书记、省长赵刚说，陕西全省上下牢记习近平总书记嘱托，坚定不移推动高质量发展。

10年来，陕西地区生产总值年均增长6.4%，2023年达到3.38万亿元，连续跨越两个万亿台阶。

创新和产业加速融合

“陕西是重要的科研和文教中心，我们发挥科教优势，激发创新活力。”赵刚介绍，10年来，陕西全社会研发经费投入强度提高0.31个百分点、达到2.34%，技术合同成交额增加3500多亿元、突破4100亿元，综合科技创新水平指数达到71.72%、提高15个百分点。

陕西培育形成了航空工业、集成电路、先进结构材料3个国家级产业集群；光伏电池转换效率屡破世界纪录；超导、特高压输电、新型显示等领域技术达到国际先进水平；新能源汽车、半导体等产业规模居全国前列；钛金属加工产业规模、重卡变速器产量全球第一。近3年，陕西高新技术企业、科技型中小企业数量分别增长1.9倍和1.6倍，高技术制造业增加值年均增长12%。

“创新是陕西的优势所在、潜力所在、底气所在。”赵刚表示，陕西不断向科技创新要经济贡献力、要发展新动能。一方面，瞄准国家所需，全力服务国家高水平科技自立自强；另一方面，加快科技成果转化，助力陕西高质量发展。

近3年，陕西发明专利拥有量增长1.8倍，技术合同成交额增长2.3倍，企业创新主体地位日益凸显。高新技术企业数量迅猛增长，从2020年的6000多家增长到2023年的1.6万家。

生态环境明显改善

牢记“国之大者”，践行“两山”理念。秦岭陕西段生态环境优良等级面积达99.3%，林地、草地、湿地占全省总面积的71.3%，黄河流域主要支流年均入黄泥沙量较上个10年减少三成，南水北调中线水源地水质稳定在Ⅱ类以上。

陕西是南水北调中线工程重要水源涵养地，陕西以汉江、丹江为重点，进行大保护，守护好水源地。对生态环境品质要求极高的朱鹮，在陕西的种群数量由最初7只发展到近7700只。坚决当好秦岭卫士、守好黄河母亲河。秦岭生态环境的质量达到了最高类别，流经关中平原500多公里的渭河被称为最美家乡河。打好黄河“几字弯”攻坚战，下大力气推进陕北毛乌素沙地、白于山区荒漠化和黄土高原水土流失等综合治理，陕西的绿色版图向北推进400公里。

陕西逐“绿”前行，统筹推进关中科技赋能、陕北能源转型、陕南绿色升级，加快绿色低碳转型发展。经过努力，太阳能光伏、新能源乘用车、半导体及集成电路等产值超千亿元的产业加速发展。

赵刚介绍，陕西绿色转型步伐加快，煤电机组全部实现超低排放，绿电装机规模10年间增长了8.5倍、突破4000万千瓦，二氧化碳捕集封存实现新突破，累计封存二氧化碳45万吨。

改革开放纵深推进

陕西深入开展营商环境突破年活动，持续深化“亩均论英雄”等要素市场化改革，土地、技术、数据等要素配置效率不断提高。截至去年底，实有企业156.5万户，10年增长了3.1倍。国有企业改革扎实推进，省属企业营收、利润总额、净资产收益率等指标居全国前列。

“陕西是一个内陆省份，共建‘一带一路’的历史机遇，让我们成为国家向西开放的前沿阵地。”赵刚表示，近3年，陕西中欧班列开行量年均增长12.8%，突破5300列，开行量、重载率、货运量等核心指标居全国前列。

发挥产业优势，促进开放型经济发展。目前，陕西同世界各地近200个国家和地区建立了经贸联系。10年间，陕西进出口总额年均增长14.2%，自贸试验区探索的集成退税服务、通关便利化、科创企业票据融资等38项创新经验向全国推广。

发挥区位优势，畅通开放通道。陕西面向中亚、西亚和欧洲的中欧班列已开行18条线路。加快建设西安中欧班列集结中心，投运了哈萨克斯坦西安码头，累计在23个国家和地区布局了53个海外仓。

发挥人文优势，密切交流合作。陕西先后与俄罗斯、哈萨克斯坦等41个国家113个省州、城市建立起友好关系。陕西与中亚国家深入开展联合考古。杨凌上合组织农业技术交流培训示范基地累计为130多个国家培训了4700多名农业官员和专业技术人才。

“新征程上，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动高质量发展不断迈上新台阶、取得新突破。”赵刚说。

《 人民日报 》（ 2024年06月07日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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