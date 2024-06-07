本报记者 白之羽 韩俊杰

创新驱动，因地制宜发展新质生产力。在推动长三角一体化高质量发展中，“科研飞地”助力协同发展的故事精彩上演。

“由主路进入匝道，随后靠右行驶。”

“前方靠左行驶，向外环方向。”

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无人驾驶测试路段，一辆白色家用车自动行驶着。车内，伴随语音提示，方向盘自动旋转。工程师刘超坐在驾驶位上，身侧是一台笔记本电脑。他一边观察路况，一边注意着电脑屏幕上的数据变化。

这里是上海嘉定区安亭镇，国家智能网联汽车（上海）试点示范区坐落于此。刘超是奇瑞汽车上海研发中心的一员，该中心目前拥有690名科研人员。

总部在安徽芜湖，相距350公里，奇瑞为什么要在上海设立研发中心？

“上海是制造业高地和科研高地，产业齐全、人才富集，设立‘科研飞地’，能够形成创新合力。”奇瑞汽车上海研发中心负责人王昱昕说。

创新合力，源自丰富的服务供给。

国家会展中心（上海）“四叶草”东南角，奇瑞汽车上海研发中心南区会议室，一场围绕健康座舱系统功能优化的讨论正在进行。参与讨论的，不仅有奇瑞的工程师，还有上海的服务商。

“最近一次产品迭代，监测数据反馈时间减少了10秒。还有没有其他优化空间？”上海研发中心人工智能创新部算法主管程利云问。

“有用户反映，摄像头在昏暗光线下的识别精度不够，可以在这方面下下功夫”“健康指标监测记录具有诊疗价值，可以试着联通医疗机构云平台”……

创新合力，源自完善的产业配套。

电驱动集成开发部办公区，工程师梁飞正对新能源汽车电机的性能进行仿真计算，电机供应商的两名工程师则坐在一旁，共同讨论着屏幕上的计算结果。“围绕电机效率提升，我们在8个月的时间里与供应商面对面沟通近百次。”梁飞说，“集合双方智慧，电机效率明显提升。”

创新合力，源自更多的前沿交流。

南区会议室隔壁的中一会议室，人工智能创新部负责人张礼元正与上海一所高校的两名人工智能专家畅谈。张礼元近期将参加一场在上海举行的行业论坛，他想就自己的演讲内容与专家进行探讨。“在上海研发中心，几乎每天都能与合作伙伴或科研机构交流。”张礼元说。

“我们中心去年申报发明专利132件，连续3年增长率超过30%。”王昱昕成就感满满。

挺进上海，奇瑞发展更快。350公里，说远也不远。奇瑞在提速，长三角也在提速。沪苏湖高铁今年底将通车，到时人们出行的时速更快了，长三角一体化高质量发展的步伐也会越来越快。

《 人民日报 》（ 2024年06月07日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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