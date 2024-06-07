王 浩

乡村全面振兴，既要塑形，也要铸魂。让现代文明理念在乡村深深扎根，对于让农民就地过上现代文明生活、推进物质文明和精神文明相协调的现代化具有十分重要的意义

习近平总书记在山东考察时强调：“要广泛践行社会主义核心价值观，持续深化城乡精神文明建设，抓好农村移风易俗，让现代文明理念在乡村深深扎根。”

近日，山东省和美乡村篮球赛开赛，村民变“球星”，乡亲齐助威，“土特产”作奖品，乡亲们有了“放下筷子就想去的地方”。从“村BA”“村超”到“村排”，一场场农味农趣十足的乡村体育赛事频频出圈，丰富了农民精神文化生活，彰显了乡亲们积极向上的精气神。

新时代的农民群众对美好生活的需要正发生深刻转变，从“有没有”到“好不好”，不仅要富口袋，还要富脑袋。从拿锄头到拿鼠标，从围着灶台到站上舞台，新时代农民积极拥抱乐观健康、昂扬奋进的现代生活理念。尝鲜新技术、涉足新业态，搞活“土特产”，一批批高素质农民积极拥抱专业化、规模化、标准化的现代经营理念。红白理事会、积分制、“村民说事”等管理方式务实管用，促进了乡村治理现代化水平不断提高。党的十八大以来，从深入开展社会主义核心价值观宣传教育，到建设乡村文化礼堂、新时代文明实践中心等阵地，从大力促进乡风文明，到城市优质文化资源不断下沉，现代文明理念逐渐融入乡村生活方方面面，为推进乡村全面振兴注入新动能。

现代化的核心是人的现代化，思想观念的现代化是人的现代化的重要组成部分。让现代文明理念在乡村深深扎根，对于让农民就地过上现代文明生活、推进物质文明和精神文明相协调的现代化具有十分重要的意义。

让现代文明理念在乡村深深扎根，要繁荣发展乡村文化，推动农耕文明和现代文明要素有机结合。一方面，要不断缩小城乡差距，促进城市优质文化资源下沉，加快补上乡村文化基础设施短板，丰富公共文化产品供给，满足农民多样化的文化需求。另一方面，加强乡村优秀传统文化保护传承和创新发展，加大对民族服饰、民俗活动等农村非物质文化遗产的挖掘整理，注重对传统村落的保护利用，让乡村传统文化焕发新生机。

让现代文明理念在乡村深深扎根，要持续推进农村移风易俗，弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风。要针对农民急难愁盼精准施策，政策举措要接地气、有“泥土味”。比如持续整治高额彩礼，要坚持疏堵结合、标本兼治，充分利用村规民约等约束性规范，同时还要提供普惠性社会服务，降低农村人情负担。还应注意的是，推行现代文明理念，必须尊重乡村传统文化，充分考虑广大农民的生活方式、文化行为和思维习惯。比如可借助民间曲艺、文艺表演等喜闻乐见的方式，注重挖掘敦亲睦邻、守望相助、诚信重礼等农民日用而不觉的价值理念，推动文明新风进万家。

让现代文明理念在乡村深深扎根，必须充分发挥农民主体作用。“村BA”火出圈的启示之一，就是农民唱主角，自发组织，自发参赛。乡村全面振兴要为农民而兴，乡村建设要为农民而建。需要什么样的乡村文化、打造什么样的乡村，农民最有发言权。要调动农民群众的积极性，发挥好他们的创造力，让广大农民用双手创造出更多既有乡土味又有烟火气的文化产品。

乡村全面振兴，既要塑形，也要铸魂。绵绵用力，下足功夫，让文明新风劲吹沃野，“文化秧苗”茁壮生长，现代文明理念定能在乡村深深扎根。

《 人民日报 》（ 2024年06月07日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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