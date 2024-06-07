据新华社北京6月6日电 （记者王悦阳、张骁）工业和信息化部总工程师赵志国6日在2024移动通信高质量发展论坛上表示，据中国信息通信研究院测算，5G商用5年来，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元，有力促进了经济社会高质量发展。

据了解，截至2024年4月底，全国累计建成5G基站374.8万个，每万人拥有5G基站数超26个，5G网络从“县县通”向“村村通”持续迈进；超90%的5G基站实现共建共享，5G基站能耗较商用初期下降20%；建成5G行业专网超3万个；5G标准必要专利声明量全球占比超42%；5G在采矿业、电力、医疗等重点行业实现规模复制，工业领域5G应用逐步从外围环节向研发设计、生产制造等核心环节深入。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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