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50年期超长期特别国债将首发

2024年06月07日07:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月6日电  （记者汪文正）记者6日从财政部获悉，财政部将于6月14日发行2024年超长期特别国债（三期）（50年期），竞争性招标面值总额350亿元。这将是50年期超长期特别国债的首次发行。

　　根据财政部当日公开发布的通知，本期国债为50年期固定利率附息债，将通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行，票面利率通过竞争性招标确定。

　　本息兑付日期方面，通知明确，本期国债自2024年6月15日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年6月15日（节假日顺延，下同）和12月15日，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。

　　根据财政部此前公布的发行日程，今年拟发行超长期特别国债共22期，期限分别为20年、30年和50年，发行期数分别为7期、12期、3期，发行时间自5月中旬持续至11月中旬。此前首发的30年期、20年期超长期特别国债，均受到市场欢迎。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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