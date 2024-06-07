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平煤神马牵手万华结硕果 年产18万吨己二胺项目开车投产

2024年06月07日08:18 | 来源：河南日报客户端
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原标题：平煤神马牵手万华结硕果 年产18万吨己二胺项目开车投产

　　6月5日上午，华神新材料（宁波）有限公司（以下简称华神新材料公司）年产18万吨己二胺项目开车投产仪式在宁波经济技术开发区举行。万华化学集团（以下简称万华化学）党委书记、董事长廖增太，中国平煤神马集团党委书记、董事长李毛出席并致辞。

　　据了解，2020年9月，中国平煤神马集团与万华化学签署了合作框架协议，随后合资筹建了华神新材料公司。该公司年产18万吨己二胺项目于2022年7月正式开工建设，是万华化学（宁波）有限公司HDI（六亚甲基二异氰酸酯）原料和中国平煤神马集团尼龙原料稳定供应的化工项目。建设过程中，双方集中优势资源，组建项目团队，以“创建国际领先己二胺装置”目标为指引，积极践行绿色低碳和高质量投资的发展理念，充分发挥各自技术优势和产业优势，对标世界一流，深挖20余项技术优化项目，不断提升装置本质安全水平和自动化水平，促成该项目快速落地。

　　李毛说，中国平煤神马集团与万华化学同属国内化工行业的领军企业，双方理念相和、目标相同、优势互补。项目正式开车投产，必将补强拓深中国平煤神马集团尼龙产业链条，巩固放大“神马”尼龙在华东地区的市场优势、竞争实力和品牌价值。双方将围绕培育新质生产力、建设现代化产业体系等，持续深化多领域合作，在共同推动企业高质量发展的同时，赋能行业进步与可持续发展。

　　廖增太在致辞中说，该项目进一步强化了万华化学HDI产业链、供应链，为万华化学（宁波）有限公司提升整体竞争优势，打造全球领先的HDI制造基地，保障高端精细化学品自主可控贡献了重要力量，给双方合作写下了浓墨重彩的一笔，为进一步深化合作打下了坚实基础。下一步，双方将以该项目开车投产为契机，加快推进产业链上下游项目建设，为宁波打造万亿级绿色石化产业基地作出更大贡献。（记者 张海涛）

(责编：曹淼、杨迪)
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