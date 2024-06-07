人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

月壤是怎样“换乘”的？

2024年06月07日08:31 | 来源：科技日报
小字号

原标题：月壤是怎样“换乘”的？

科技日报北京6月6日电 （邱颖光 范文超 记者付毅飞）6日，嫦娥六号采集的月壤登上了返回地球的“班车”。帮助它完成“换乘”的，是中国航天科技集团八院研制的对接与样品转移机构。

在此次对接过程中，轨道器配置的3套抱爪对准上升器连接面的3根连杆，通过将抱爪收紧实现两器紧密连接，精准完成交会对接，为搭建月球样品转移通道奠定了基础。记者从八院了解到，3套抱爪是实现对接功能的重要部件。它们的对接时间、对接角度必须达到高度同频，才能保证对接任务顺利进行。

在样品转移过程中，复合连杆机构如同交接“接力棒”的手臂，具有传动链复杂、三个自由度的位移偏差测量和调试难度高等特点，是转移机构的重要组成部分。研制团队提出了双向高精度控制及测试技术，实现了复合连杆机构的展开和收合的运动精度、稳定性的控制，确保了位移偏差在1%以内。

转移机构上的棘爪是实现月壤容器转移的关键组件，但要确保转移精准、顺利，棘爪组件需完成开合16000次以上的长寿命可靠性试验。照此计算，8组棘爪组件完成试验需要耗时近3个月。为了提高试验效率，研制人员设计出一种圆周运动的试验设备，就像一座摩天轮，一次能让8个棘爪组件在转动中开展试验，从而将整个试验时间缩短到14天。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国已累计建成246家绿色数据中心
　　人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6月6日，中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院等单位在合肥举办“节能服务进企业”暨绿色数据中心对接推广活动。工业和信息化部节能与综合利用司二级巡视员慕颖介绍，全国累计建成246家绿色数据中心，平均电能利用效率（PUE）约为1.2，全国新建大型及以下数据中心PUE降到1.3以下，绿色发展底色更加鲜明。…
嫦娥六号完成月球轨道交会对接与在轨样品转移
　　人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月6日14时48分，嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于15时24分将月球样品容器安全转移至返回器中。这是我国航天器继嫦娥五号之后，第二次实现月球轨道交会对接。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部