原标题：月壤是怎样“换乘”的？

科技日报北京6月6日电 （邱颖光 范文超 记者付毅飞）6日，嫦娥六号采集的月壤登上了返回地球的“班车”。帮助它完成“换乘”的，是中国航天科技集团八院研制的对接与样品转移机构。

在此次对接过程中，轨道器配置的3套抱爪对准上升器连接面的3根连杆，通过将抱爪收紧实现两器紧密连接，精准完成交会对接，为搭建月球样品转移通道奠定了基础。记者从八院了解到，3套抱爪是实现对接功能的重要部件。它们的对接时间、对接角度必须达到高度同频，才能保证对接任务顺利进行。

在样品转移过程中，复合连杆机构如同交接“接力棒”的手臂，具有传动链复杂、三个自由度的位移偏差测量和调试难度高等特点，是转移机构的重要组成部分。研制团队提出了双向高精度控制及测试技术，实现了复合连杆机构的展开和收合的运动精度、稳定性的控制，确保了位移偏差在1%以内。

转移机构上的棘爪是实现月壤容器转移的关键组件，但要确保转移精准、顺利，棘爪组件需完成开合16000次以上的长寿命可靠性试验。照此计算，8组棘爪组件完成试验需要耗时近3个月。为了提高试验效率，研制人员设计出一种圆周运动的试验设备，就像一座摩天轮，一次能让8个棘爪组件在转动中开展试验，从而将整个试验时间缩短到14天。

(责编：杨曦、杨迪)

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