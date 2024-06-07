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“三北”工程攻坚战完成造林种草4000万亩

马爱平
2024年06月07日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：“三北”工程攻坚战完成造林种草4000万亩

科技日报北京6月6日电 （记者马爱平）记者6日从推进“三北”工程攻坚战视频会上获悉，截至目前，“三北”工程攻坚战已开工重点项目56个，完成造林种草约4000万亩。

国家林草局相关负责人介绍，一年来，聚焦攻坚战“打什么”“在哪打”“怎么打”等关键问题，各地各部门进一步明确主攻方向和战略任务，印发《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》《三北工程六期规划》等，在13个省区和新疆生产建设兵团的775个县谋划68个重点项目，规划综合治理和成果巩固任务7.4亿亩。

此外，“三北”工程攻坚战坚持科技创新，破解防沙治沙瓶颈。国家林草局成立“三北”工程研究院，实施科技支撑七大行动，全面推进15个科技高地建设，组织实施攻坚战关键技术研发揭榜挂帅项目。科技部加强“三北”防护林稳定性与生态功能提升研究。国家林草局与科技部、水利部、中国科学院等部门联合共建“三北”地区生态系统监测体系，组建由93个生态站构成的观测网络。

“与此同时，区域联动、齐抓共管的联防联治机制建立。内蒙古自治区会同中国长江三峡集团有限公司、中国林业集团有限公司等央企，实施浑善达克沙地南缘治理项目；毛乌素沙地四省五市联防联治重点项目今年新开工重点项目将全部向毛乌素沙地边界和上下风口靠拢；风电光伏治沙产业一体化建设也将落地，进一步探索‘光伏+治沙’发展模式。”相关负责人表示。

(责编：杨曦、杨迪)
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