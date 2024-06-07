原标题：新疆尼勒克光伏项目首期成功并网

新疆尼勒克400万千瓦风电光伏项目现场。 受访单位供图

科技日报讯 （记者朱彤 通讯员李旭）5月28日凌晨，中建二局承建的中绿电尼勒克县400万千瓦风电光伏一体化项目取得重大进展——其中320万千瓦光伏项目中的首期200万千瓦成功并网。这是新疆新能源大基地1300万千瓦项目中的首个成功并网项目，意味着亚洲最大的单体风电光伏项目已成功并入电网。

该项目坐落于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县，涵盖了一个总容量为320万千瓦的固定倾角光伏系统，并计划配套建设3座220千伏升压汇集站和1座110千伏升压站。据了解，一旦项目全面投入运营，每年可向电网输送高达58亿千瓦时的清洁电能。此举不仅有助于节约大约173万吨的标准煤，还将减少472万吨的碳排放。

在项目实施过程中，团队采用了测绘无人机+DJI Terra+绘图技术，自主研发了山地光伏项目三维轻量化、三维可视化管理技术和CAD+卫星定位技术，对现场所有桩基点位进行复测，有效解决无法精准找到施工点位的难题。团队还从设计、图纸优化到施工工艺等各个环节进行了深入挖掘，以科技创新驱动高效施工。

据介绍，项目充分利用了当地的山地和光照资源，通过光伏发电产业的发展，推广了“牧光互补”的新型发展模式。

“牧光互补”模式，不仅推进了光伏新能源产业绿色低碳发展，也加快了生态畜牧业转型升级。据介绍，此次项目并网成功，将有力推动区域能源结构转型升级，促进生态环境的持续改善，也将为地区的经济和社会发展带来双重效益，为新疆地区早日达成“双碳”目标贡献重要力量。

(责编：杨曦、杨迪)

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