刘 琪

原标题：国家金融监管总局：推进普惠保险高质量发展

记者6月6日获悉，国家金融监督管理总局（下称“国家金融监管总局”）于近日印发《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

据国家金融监管总局有关司局负责人介绍，中央金融工作会议明确指出，“要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。去年国务院也印发了《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，对普惠保险发展提出了新的要求。各类市场主体积极开展普惠保险业务，普惠保险服务供给不断深化，产品类型不断丰富，社会覆盖面逐步拓展，普惠保险整体呈现稳步发展势头，并取得了较好成效。但也要看到，当前普惠保险发展仍存在服务广度不够、质量不高、创新不足等问题，保险供给与人民群众保障需求之间仍存在较大差距。为更好推动普惠保险发展，提高保险业普惠保险经营能力和服务水平，金融监管总局研究印发了《指导意见》，着力完善普惠保险制度规则，并提供有力的政策支持。

同时，上述负责人表示，普惠保险高质量发展要坚持几项原则：一是坚持广泛覆盖，提升保险服务的可及性；二是坚持惠民利民，提升保险服务的可负担性；三是坚持公平诚信，提升保险产品的保障属性；四是坚持稳健运行，提升保险经营的可持续性。

《指导意见》指出，普惠保险作为我国普惠金融的重要组成部分，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。未来五年，高质量的普惠保险发展体系基本建成。基础保险服务提质扩面取得新进展，重点领域和重点群体保险服务可得性实现新提升，保险基础设施和发展环境得到新改善，防范化解保险风险取得新成效，普惠保险助力金融强国建设迈上新台阶。

对于当前普惠保险发展的重点领域，前述负责人表示，提升农民和城镇低收入群体的保障水平，加大对老年人、妇女、儿童、残疾人、慢性病人群、特殊职业和新市民等群体的保障力度，提高小微企业、个体工商户和新型农业经营主体等的抗风险能力。大力发展农业保险和养老保险，积极参与应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、校园安全、道路安全等突发事件，开展风险减量服务，有效提升各类风险的保障能力。积极发展医疗责任、医疗意外和疫苗接种等相关保险。适应人口政策调整带来的变化，积极发展生育、儿童等保险，满足家庭风险保障需求。

《指导意见》要求保险公司要建立普惠保险发展领导体制，加强普惠保险战略规划和顶层设计，董事会和管理层定期听取普惠保险发展情况。明确普惠保险业务牵头部门，建立推动普惠保险高质量发展的工作机制。保险公司要将开展普惠保险、履行社会责任纳入经营绩效考核，大型保险公司普惠保险考核权重原则上不低于5%。加强普惠保险内控管理，确保经营行为依法合规、业务财务数据真实，并及时识别和防控相关风险。

国家金融监管总局表示，下一步将扎实推进《指导意见》落地实施工作，指导保险公司进一步丰富普惠保险产品服务，提高农民和城镇低收入群体保障水平，提升小微企业、个体工商户等抗风险能力；提升普惠保险服务质效，发挥各类保险公司积极作用，健全普惠保险管理机制，规范普惠保险代理、协办行为。加强组织保障，积极协调争取各方支持，进一步优化普惠保险发展环境，夯实普惠保险数据基础，深入开展普惠保险教育和普惠保险发展规律研究；加强普惠保险业务监管，完善普惠保险统计指标，加强消费者权益保护，强化普惠保险监管，推动普惠保险业务持续健康发展。

(责编：杨曦、杨迪)

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