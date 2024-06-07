原标题：汽车报废更新补贴申请量 呈加快增长态势

本报讯 （记者刘萌）6月6日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，截至今天发布会前，汽车报废更新补贴申请量已突破4万份，呈现出加快增长态势。

何亚东介绍，3月27日，商务部等14个部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》，4月26日又会同财政部等部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》。相关文件发布后，各项工作进展顺利、开局良好，政策效果逐步显现。

据何亚东介绍，4月27日，商务部汽车以旧换新信息平台收到全国第一份汽车报废更新补贴申请，到申请量突破1万份，用了25天；从第一万份申请到第二万份申请，用了7天；再到第三万份申请，仅用了4天。

从汽车、家电等产品的销售来看，5月份，全国乘用车零售量约168.5万辆，环比增长约10%，其中新能源汽车零售量约79万辆，占乘用车总体零售量的比重达47%；报废机动车回收量57.7万辆，同比增长48.9%，环比增长16.2%。1月份至5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。

何亚东表示，在政策实施过程中，商务部重点开展了三方面工作：

一是抓机制。牵头建立了推动消费品以旧换新部际工作协调体系，以及央地联动、政企协同的工作推进机制。

二是抓政策。支持废旧家电等再生资源回收体系建设，统筹相关税收减免、金融支持、企业让利等优惠措施，持续扩大政策组合包。

三是抓活动。先后举办18场“全国消费品以旧换新行动——地方站”活动，相继启动2024全国家居焕新消费季、全国家电消费季。

何亚东表示，下一步，商务部将会同相关部门坚持“政策+活动”双轮驱动、协同发力，以更大力度、更高标准抓好工作落实，推动消费品以旧换新取得更多新成效。

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经