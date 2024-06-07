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周边游、“新中式”民俗游成主力军 端午假期文旅消费再升温

人民网记者 杨虞波罗
2024年06月07日09:48 | 来源：人民网
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“端午假期准备一家人一起去看龙舟，带孩子了解端午背后的民俗故事。”上海的吴女士已经做好了端午假期出行安排。

端午假期将至，各地文旅市场持续火热，假期周边游、“新中式”民俗游成为不少游客的出行选择。

记者从多家在线旅游平台获悉，今年端午旅游市场整体呈现出以本地游和周边游为主、民俗游相结合的特点：

美团数据显示，截至6月1日，端午假期文旅预订单量同比增长接近70%；携程数据显示，端午假期国内周边游预订量同比增长20%；同程数据显示，上海、北京、广州等中心城市开往周边小城市的车票预订热度较平日增长2倍以上；抖音数据显示，多个赛龙舟地区酒旅和餐饮订单量攀升明显；马蜂窝数据显示，近一周，“端午去哪玩”热度环比大涨166%。

乌镇景区“龙舟花灯船”。受访者供图

乌镇景区“龙舟花灯船”。受访者供图

受端午假期时长所限，周边游成为更多游客的选择，去隔壁省、市“串个门”成为常态。“端午假期只有三天，没时间飞阿勒泰，倒是种草了网友推荐的各地‘小阿勒泰’，像青岛小麦岛公园，山坡、海洋、草坪都有，准备小长假先去体验青岛‘阿勒泰分泰’。”游客李净说道。

不少“阿勒泰平替”纷纷被网友发掘出来，如川西四姑娘山、河北坝上草原等“阿勒泰分泰”成了端午假期周边短途游热门。

飞猪数据显示，从目的地选择上看，德阳、郴州、开封、景德镇、肇庆、绍兴、黄山、上饶、博尔塔拉、揭阳等一批“黑马目的地”增速最快；途牛截至目前最新预订数据显示，安吉、德清、桐庐、婺源、平潭、溧阳、霞浦、淳安、宜兴、阿勒泰等目的地相关旅游产品预订火爆。

乌镇景区斗草节俗体验。受访者供图

乌镇景区斗草节俗体验。受访者供图

端午假期，历史博物馆参观、龙舟观赛体验、非遗文化体验、历史文化景区打卡、汉服妆造体验等各类深度体验中国历史文化的“新中式”旅行受到年轻用户关注。

“龙船扒得快，今年好世界。”在广东东莞，“扒龙船”已成为国家级非遗，龙舟氛围热烈。不少游客想去现场欣赏赛龙舟的风采，感受赛事的热烈氛围与“水上非遗”的文化底蕴。此外，湖北宜昌、广西藤县、江苏仪征、湖南道县等多个小城市以及县域已陆续开启龙舟赛事，为当地增添了浓厚的节日气氛，更逐渐成为当地文旅的特色名片。

在端午这个民俗风味浓厚的传统佳节，游客的消费需求也愈发聚焦于民俗文化的深度体验与探索，这为许多小城市带来了拓展文旅消费的机会。很多在大城市难得一见的传统文化体验吸引了众多游客，尤其是年轻游客。他们更热衷于亲身体验不同地域的风俗习惯，深入探寻地域历史文化，丰富旅行体验。

业内人士表示，端午小长假作为暑期旅游热潮的起点，将有力促进各地旅游消费的快速增长、规模扩大和品质提升，为各地文旅产业奠定暑期旺季的坚实基础，起到先行探路的作用。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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