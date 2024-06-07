人民网记者 王连香

在贵州桐梓县，木瓜镇水银村、九坝镇山堡社区等10多条乡村旅游示范线路，让一个个山村变成了“网红旅游村”；

在安徽合肥庐江县矾山镇，盘山公路蜿蜒，吸引不少游客自驾前来体验“九曲十八景”的风光；

在河北张北县，草原天路串联起多个旅游景点，带动近10万群众增收……

“公路通，百业兴；公路畅，百业旺”。近年来，全国各地扎实推进“四好农村路”建设，将一条条农村路串联成“交通+旅游”融合发展的致富路。

记者观察到，“四好农村路”把农村地区和全国大市场紧紧连在一起，促进人流、物流、资金流在城乡之间双向流通，助力一大批特色产业乘势而起。

在河南兰考县张庄村，蜜瓜保鲜上市、远销海外；在宁夏西吉县，马铃薯飞出深山、美名远扬；在安徽宣城市泾县丁家桥镇小岭村，道路越修越宽，宣纸越卖越好。

交通运输部公路局局长周荣峰表示，“四好农村路”串联起了城市和乡村，盘活了农村地区文化、旅游等特色资源，带动城乡客货双向流动，促进了城乡一体化发展。

从过去“山路颠簸，进村坑坑洼洼，晴天一身土，雨天一身泥”，到现在“道路平坦通畅，出门硬化路，抬脚上客车”，“四好农村路”提出十年来结出的硕果，也得益于各地区各部门的共同努力。

据交通运输部消息，十年来，我国大力推进“四好农村路”高质量建设，累计投入建设资金达4.2万亿元，全国新改建农村公路约250万公里，截至2023年底，农村公路总里程从2014年底的388.16万公里增长到了460万公里，增长18.5%。

记者梳理发现，从《农村公路中长期发展纲要》印发，到《农村公路建设管理办法》《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》等规章出台……2014年至2023年，20多项事关农村公路发展的政策文件相继落地，为高效推进农村公路发展保驾护航。

十年来，在各地各部门的努力下，一条条“四好农村路”，成为农村发展、农业增效、农民增收的黄金之路。

未来，不断延伸的“四好农村路”，也将助力广袤农村加快发展，为更好支撑和服务中国式现代化作出新的更大贡献。

(责编：王连香、吕骞)

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