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农银人寿获 “保险业助力乡村振兴典型案例”奖项

2024年06月07日12:48 | 来源：新华网
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原标题：农银人寿获 “保险业助力乡村振兴典型案例”奖项

6月6日，“保险家论道”研讨会在北京召开，“2024中国保险业创新发展典型案例”评选结果同步发布。农银人寿获“保险业助力乡村振兴典型案例”奖项。

全面推进乡村振兴，巩固拓展扶贫攻坚成果，是国家“十四五”时期“三农”工作的重点任务，也是中国农业银行的重要战略目标。作为中国农业银行控股寿险子公司，农银人寿始终坚定融入农行战略，助力服务乡村振兴，在乡村县域共设有186家四级机构，努力将保险服务送至偏远一线。近年来，农银人寿从产品、服务、金融宣教、涉农投资等多方面入手，多措并举深化保险服务乡村振兴的创新与实践，努力做一支服务乡村振兴的生力军。

创新研发保险产品 扩大“三农”群体保障覆盖面

农银人寿深入剖析“三农”客户群体的人身保障保险需求，开发专属产品。公司紧紧围绕“三农”客户收入较低、保险意识较淡薄、意外和健康基础保障相对薄弱的特点，着力开发保额保费较小、产品形态简单易懂、收益稳健的产品，先后推出“农银人寿金穗亿农保意外伤害保险”“农银人寿金穗安行两全保险”“金穗大丰收养老年金保险”等“三农”客户专属产品，覆盖多种自然灾害和交通工具意外保障，降低客户返贫风险，受到金融监管总局的肯定。

积极优化服务举措 着力提升“三农”客户服务质量

农银人寿官方APP与微站引入了农行掌银“惠农”专区、乡村振兴等场景业务，帮助县域客户了解最新惠农政策，为县域客户提供了更为全面的金融体验。除优化“三农”客户的线上体验，公司还在线下为“三农”客户提供了贴心服务，推出理赔关爱服务，对于年龄较大、交通不便的“三农”客户，积极安排人员进行探视慰问，为其提供理赔咨询服务。

“金融宣教”走进乡村 扎实推动乡村县域防非防诈工作

为提升乡村地区保险消费者金融素养及风控意识，切实维护“三农”客户合法权益，农银人寿积极开展金融保险知识下乡活动，线上线下相结合，线上多渠道向乡村居民普及金融保险知识，线下积极开展“进农村”属地宣教活动，安排服务人员下乡镇，围绕县域客群开展金融宣传及助农惠农活动。

加快发展涉农投资业务 支持乡村县域经济发展

农银人寿聚焦乡村振兴重点领域和重点业务，综合运用股权、债权等多元化投资手段，通过投资地方债、农发债、股票、股权、非标等产品，对接包括粮食安全、乡村产业发展等惠农领域的金融需求，积极投资“三农”领域，切实增加“三农”领域服务能力。

未来，农银人寿将深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴部署要求，积极融入集团发展战略，不断深化拓展保险助力乡村振兴工作，努力为推进乡村振兴贡献力量。

(责编：董童、杨迪)
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