原标题：上海银行：为“新质生产力”注入“绿色”发展动能

6月6日，在第二届“上海国际碳博会”现场，上海银行举办“绿树城银”专题活动，焕新升级“绿色金融+”服务方案，以专业服务积极赋能“风光储氢”领域绿色企业。此外，上海银行还与上海电气集团围绕服务新能源产业链开展合作签约，与上海金桥临港围绕“绿色园区”开展合作签约，并发布《2023年度环境信息披露报告》，为“新质生产力”发展注入源源动能。

升级服务方案

活动现场，上海银行推出“绿色金融+”服务方案3.0版本。

上海银行副行长俞敏华致辞表示，以“绿色金融+”服务方案3.0版本推出为契机，将绿色金融与科技金融、普惠金融、数字金融、园区金融、供应链金融深度融合，更好地支持绿色低碳产业发展以及工业绿色低碳转型，积极践行“五篇大文章”，助力新质生产力发展。

升级后的“绿色金融+”服务方案3.0版，有几大看点：

在“绿色＋科技”方面，围绕新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源等“五新”领域“十大”赛道，提供“科技型企业全生命周期”一揽子综合金融服务方案，助力企业加快实现关键技术突破和成果转化。

在“绿色＋普惠”方面，针对绿色低碳领域内的中小企业，以政策性担保资源为支点，提供便捷、高效的普惠融资渠道。

在“绿色＋园区”方面，综合运用各类金融工具，为园区运营方和园区企业在控碳降碳的过程中提供定制化绿色金融服务方案，服务绿色园区、零碳园区建设。

在“绿色＋供应链”方面，探索对核心企业及其上游供应商提供“金融+碳评”服务，推动产业链整体绿色低碳发展。

在“绿色＋数字”方面，运用数字化手段，开展企业ESG评价、绿色信贷自动识别、环境效益自动测算，提升银行内部的管理效率。

2021年，上海银行推出“绿树城银”金融服务品牌，倾力打造绿色金融之“树”。在中央金融工作会议提出“五篇大文章”的背景下，上海银行围绕发展新质生产力的要求，全面提升服务能级，迭代更新服务体系。

远景能源、天合光能、上海晶澳、唐锋能源、美克生能源、亿可能源等“风光储氢”领域优秀企业代表与上海银行签署合作协议，共同见证方案的发布。

形成银企合力

活动现场，上海银行与上海电气集团围绕新能源产业链发展，签署合作协议。

上海电气集团是全球知名的高端装备制造企业。近年来，集团聚焦绿色低碳发展战略，做强做优做大设备供应商；着眼新型工业化战略，打造绿色低碳供应链体系；围绕走出去战略，服务高质量共建“一带一路”。

通过此次签约，上海银行将围绕上海电气集团战略布局，在新能源装备、绿色供应链金融服务和跨境金融服务等领域，提供上海银行专属金融服务方案。双方携手深化智慧能源、智能制造板块合作，以绿色金融服务集团改革发展。

打造绿色园区

活动现场，上海银行与金桥临港，围绕“绿色园区”开展合作，签署合作协议。

近年来，金桥临港以建设绿色低碳城市为高质量发展的内在要求，聚焦新质生产力优势产业，目前已经形成了以人工智能、汽车电子、集成电路、空间信息为主导的重点产业集群。

通过此次合作，上海银行将围绕园区运营方和园区企业绿色制造、高端制造发展趋势，结合“绿色金融+园区金融”，根据园区内客群特色和需求创新产品，形成金桥临港的专属服务方案，共同打造绿色化、智能化园区，助力新质生产力发展。

践行低碳运营

在业务发展的基础上，上海银行围绕自身运营可持续，积极推动低碳转型，作为唯一金融机构参与上海《零碳园区创建与评价技术规范》团体标准制定，上海银行张江园区成为上海首批零碳园区，云网点获上海环交所碳中和认证，行内碳普惠体系建设获“上市公司ESG最佳实践案例”。

此外，在活动现场，上海银行正式发布《2023年度环境信息披露报告》。报告全方位展现了上海银行在过去一年里绿色金融业务发展以及自身低碳运行建设成果，量化测算全量绿色项目贷款的环境效益。

值得一提的是，本次报告中，上海银行结合碳核算金融联盟（PCAF）等国际先进方法学，将碳核算范围扩大至范围三，完成对八大高碳排放行业投融资业务碳排放的量化测算，为碳核算方法学的完善提供“上海银行方案”。

后续，上海银行将立足国家绿色发展大局，一如既往积极服务“双碳”目标，持续做大绿色贷款规模、优化业务结构，全力做好绿色金融“大文章”。

(责编：董童、杨迪)

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