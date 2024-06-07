人民网记者 杜燕飞

驱车驶入库布其沙漠，只见上百台推土机在沙地上来回穿梭，推沙开路、平沙整地，方便光伏板安装。不久的将来，这片漫漫沙海将变身为一片蓝色的“光伏海洋”。

“三北”工程是我国生态文明建设标志性工程。自2023年全面启动“三北”工程攻坚战以来，以光伏发电为代表的新能源产业取得了明显成效，创造了“荒漠化治理+绿色能源生态产业”可持续发展新模式，为“三北”工程攻坚战提供强大助力。

国家能源局综合司、国家林业和草原局办公室近日印发《关于有序推进光伏治沙项目开发建设有关事项的通知》（以下简称《通知》），要求推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设，促进光伏产业和防沙治沙融合发展，因地制宜、科学有序实施光伏治沙项目。

作为“三北”工程“三大攻坚战”之一，在黄河“几字弯”攻坚战区，内蒙古实施防沙治沙和风电光伏一体化工程，统筹推进增绿、增能、增收，力求取得“1+1>2”的效果。其中，鄂尔多斯市在库布其沙漠东西两段同时开工建设“光伏长城”，总长约400公里、平均宽约5公里、场址面积约2000平方公里，可容纳1亿千瓦装机规模。

作为全国单体规模最大的光伏治沙项目，2023年12月，蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目并网发电，年均发电量约41亿千瓦时，修复治理沙漠面积10万亩，年均减少向黄河输沙200万吨。

“该项目采用‘板上双面发电、板下双层生态、板间双层养殖’的立体生态光伏治沙模式。双玻组件实现板上双面发电，可增加发电量5%至10%；板下种植优质牧草和药材等；板间运用先养鸡后养羊的‘畜禽草耦合’技术，可实现‘光伏+’多重效益。”该项目负责人说。

上述模式正在“三北”地区推广。辽宁省彰武县采用“光伏+治沙”形式，通过“板上发电、板下修复、板间种植”方式，在治理沙地的同时促进节能降耗，实现生态、经济效益有机统一；甘肃省武威市凉州区打造九墩滩光伏治沙示范园区，通过“板上发电、板间养殖、板下种植、治沙改土”方式，带动优质牧草生产、畜牧业养殖、肉苁蓉生产加工等多产业融合发展，实现了发电、治沙、增收三重效益……

“我主要种一些籽瓜、土豆和西红柿，亩均收益一千多元。农闲时还可以在光伏园区打工，不用再外出务工了。”内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇永兴村村民温大叔说。

记者了解到，“三北”工程六期规划将“光伏治沙”作为主要任务之一，要求将“治”沙与“用”沙相结合，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，积极推动光伏发电与生态修复、现代农牧业协同发展。

《通知》明确，在水资源承载能力允许的情况下，鼓励光伏治沙电站项目与生态经济、景观旅游等产业相结合，同步做好相关配套产业规划和实施方案。

业内人士认为，全国清洁能源基地与全国防沙治沙主战场高度重合，光伏与治沙融合发展潜力大。光伏组件可以减少太阳对地表的直接辐射，降低局地风速和蒸发量，改善旱区电站及周边微生态，对保障国家生态安全和能源安全，实现地方经济振兴具有重要意义。

国家林业和草原局相关负责人日前在推进“三北”工程攻坚战视频会上表示，下一步，积极推广光伏治沙等新模式，推出一批生态、经济、社会效益俱佳的绿色低碳发展示范项目。大力发展特色经济林果、中药材种植、优质牧草等产业，拓展绿水青山转化为金山银山路径。鼓励央企参与“三北”工程建设，打造防沙治沙示范样板。

(责编：乔业琼、吕骞)

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