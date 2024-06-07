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铁路部门大力开行旅游列车 助力假日旅游经济发展

人民网记者 王连香
2024年06月07日15:37 | 来源：人民网
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今日，为期5天的铁路端午小长假运输正式启动，自6月7日至11日，全国铁路预计发送旅客7400万人次，日均发送旅客1480万人次，6月8日为客流最高峰日，预计发送旅客约1700万人次。

从铁路12306预售情况来看，今年端午小长假铁路客流以探亲流、旅游流为主，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、南京、西安等热点旅游城市和深圳至广州、天津至北京、上海至杭州、上海至苏州、成都至重庆等热门区间客流相对集中。

记者了解到，端午假期，各地铁路局也将在热门方向加大运力投入，加开旅游列车，助力假日旅游经济发展。

中国铁路北京局相关负责人介绍，为满足旅客的出行需求，中国铁路北京局根据客票预售情况，增加了沈阳、大同、太原、青岛、张家口、承德、石家庄等热门方向的运力投入，端午假期期间加开旅客列车109.5对。

中国铁路沈阳局相关负责人介绍，中国铁路沈阳局动态加开旅客列车，计划增开临时旅客列车76对，其中北京、天津等方向直通列车33对，大连、丹东等方向管内列车43对。同时，采取加挂扩编、重联运行等方式提升运能，客流高峰时段提供始发客座能力达到49万座。

中国铁路西安局相关负责人介绍，在跨省直通列车方面，计划加开西安北至上海虹桥、北京西、成都东等方向之间的动车组76趟；加开宝鸡到重庆西和西安到西宁之间的普速列车8趟；对西安北至成都东、重庆西、重庆北、峨眉山、沙坪坝之间开行的8对动车组实行重联运行，提升西成、西渝等热门方向的运输能力。

“铁路部门精心制定假日运输方案，统筹用好线路和装备资源，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，努力为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供运输保障。”国铁集团运输部负责人表示。

该负责介绍，全国铁路将会动态分析铁路12306售票和候补购票数据，精准掌握旅客出行需求，灵活增开临时旅客列车，及时在热门方向和线路增加运能，最大限度满足旅客出行需求。也将积极服务各区域假日旅游和举办龙舟赛事活动等出行需求，加开短途旅客列车。

铁路部门建议，旅客可用好铁路12306候补购票、在线选铺等功能，可兼顾长途和短途旅客出行需求。同时，铁路部门会采取有效措施防范和遏制第三方平台恶意抢票行为，保障铁路12306系统安全平稳运行，营造公平公正的购票环境。

此外，在保障重点物资运输方面，铁路部门也表示，将采取集中统一调度指挥优势，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道，加大万吨列车开行力度，全力保障煤炭运输，助力各地迎峰度夏。同时，将会做好粮食、化肥、节日物资等国计民生重点物资运输。

(责编：王连香、吕骞)
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