焦磊 任妍

近年来，我国软件行业在新一轮技术革命引领下，不断开辟新赛道，赋能实体经济，成为推动数字经济发展的重要力量。

今年的政府工作报告强调，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。当前，软件行业正站在抢抓发展机遇的关键节点。

“软件是发展新质生产力的重要组成部分，赋能企业实现数智创新，并在深化数智化转型中加快培育新质生产力。”近日，用友网络总裁陈强兵在做客人民网《人民会客厅》栏目时表示，软件行业的发展对于企业产供销、人财物的影响巨大，基于新一代信息技术，推进企业数智化转型，加速数智商业创新，是形成新质生产力的必由之路。

当前，在数智化发展的背景下，软件行业与人工智能技术的结合正变得日益紧密。陈强兵表示，人工智能对软件行业的影响深远，不仅改变了传统的代码编写方式，更在企业的智能化业务运营、自然化人机交互、智慧化知识生成和语义式应用生成等方面带来颠覆性的发展与变革。

“人工智能技术已经步入到广泛应用和规模化商用的新阶段，通过AI+软件深度融合，可赋能企业实现业务敏捷、精益管理、全球运营。”陈强兵认为，人工智能技术的引入，将使企业业务运营和内部管理更加精益化、敏捷化。例如，在营销领域，AI技术能够实现精准定位和销售，大幅提升营销效果。再如，AI智能助手能够全天候不间断地处理企业中的复杂任务，显著提高工作效率。

面对全球化趋势，出海成为众多中国企业的重要战略布局，软件行业在赋能中企出海方面扮演着重要角色。陈强兵表示，用友目前不仅提供国际化的产品和服务，帮助企业实现海外业务的快速开展，还提供包括语言翻译、时区、货币、合规等方面的支持。此外，中国的软件产品也开始吸引海外本土企业的关注和应用，进一步展现了中国软件行业的国际化实力。

在央国企的数智化转型方面，陈强兵表示，用友专注企业服务领域36年，目标就是要服务企业数智化创新发展，赋能和支持企业成功推进数智化，成就数智企业。对于大型企业，用友提供行业化的解决方案，结合不同行业的特点和需求，帮助企业实现数智化转型；对于成长型企业和中小微企业，用友提供标准化的产品和服务，以满足其快速、灵活地进行数智化转型的需求。

针对不同行业的发展特点和需求差异，陈强兵表示，平台的扩展性、灵活性、延伸性和开放性，是支撑更多行业、更多客户实现数智化转型的关键。为应对这一挑战，用友不仅注重技术的创新和领先性，更重视技术与业务的深度融合。用友通过运用大数据和AI技术，构建强大的中台能力，展现了对业务需求的深刻洞察和对技术应用的精准把握，能够为客户提供高效、高价值的解决方案，满足不同行业的特定需求，为企业在数智化道路上提供坚实的支撑。

“我们内部倡导用户之友、持续创新、专业奋斗的核心价值观。”陈强兵表示，通过持续的价值观评价，确保每个员工都能深刻理解并践行这一理念，从而更好地为客户提供创新产品与服务。

展望未来，陈强兵表示，随着数智化产业的蓬勃发展，用友将继续加大投入，完善自身硬实力。在产品侧，将AI技术与产品深度结合，推出更具竞争力的数智化解决方案。在客户和市场层面，加大行业化、专业化的力度，同时注重本地化服务，以更好地满足客户需求，打造新时期的软件新质生产力，让数智化在更多的企业成功。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经