人民网北京6月7日电 （记者许维娜）人口老龄化是人类社会发展的共同趋势，也是我国今后较长时期的基本国情。国家统计局发布的相关数据显示，2023年末，我国60周岁及以上人口超2.96亿，老年人口基数大，老龄化速度快。

当前，如何通过实施适老化“小改造”举措，以承载并提升老年人的“大幸福”感受，已成为社会各界日益关注的重要议题。

有专家表示，家居适老化改造有助于为老年人打造安全、便利、舒适的生活环境，提升福祉。建议相关企业应加速研发适老化产品，满足老年群体多元化需求。

以红星美凯龙为例，该集团在北京至尊Mall打造的适老家居体验中心，不仅成为北京集聚适老化品牌的阵地，还集中展示了其在适老家居领域的创新探索。

据介绍，适老家居体验中心位于商场二层，整体经营面积1000平方米。中心围绕适老客厅、适老卧室、适老厨房、适老卫浴、智慧康养等方面直观地打造了适老化1:1体验区，从供需两端推动适老家居的行业发展。

红星美凯龙家居集团副总裁赵磊表示，期待以此为契机，携手品牌，运用前沿技术、产品和优质服务，为老年人创造宜居生活体验。未来将持续引进适老化家居品牌，丰富购物体验，改善居家照护条件，提升居家养老品质。

养老问题同样是社区关注的重点工作。“劲松辖区老龄化加剧，老年人口比例上升，需打造安全舒适便捷环境。多家企业响应政府号召，利用技术为老年人打造温馨居家养老环境。”北京市朝阳区劲松街道副主任蔡旭表示，街道将继续加强合作，推动为老服务发展。

蔡旭表示，本次适老化改造不仅仅是一项公益活动，更代表了一份社会责任。未来，作为属地政府，将加强关心关爱老年人，听取其声音和需求，深化合作，打造养老联盟，完善高效养老服务体系，利用资源优势，提供多元化、个性化服务，提升居家养老服务水平与质量。

与此同时，在朝阳区劲松街道支持下，红星美凯龙北京至尊Mall总经理沈诗顺表示，集团联合多家企业发布“适老宜居 关爱计划”系列活动：一是“公益课程进社区”活动，计划联合多品牌将居家养老公益课程带入社区，普及养老知识，推动社区康养事业发展；二是推出“适老家居改造方案免费设计”活动，全城免费招募500户，提供1V1专业化适老化改造方案设计和专业咨询服务，涵盖基础型和提升型改造设计；三是免费招募100户适老局改家庭，针对劲松街道下辖各社区，根据不同家庭需求对卫生间进行基础适老设施改造，关爱老年人居家养老安全。

另有专家建议，为提升服务效能，应将社区生活环境适老化改造与居家适老化改造工作紧密结合，形成有机融合、一体推进的工作格局，为相关重点对象提供有力的政策支持。同时，在智能家居应用和家庭装修过程中，应积极融入适老化改造的理念和产品，以提升老年人的生活质量和幸福感。

(责编：乔业琼、吕骞)

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