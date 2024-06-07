原标题：持续释放消费势能 新城控股2024年“我爱你·五月”业绩创新高

6月2日，新城控股第八季“我爱你·五月”活动正式收官。这场覆盖全国百余座城市、为期37天的品牌嘉年华活动，以“爱陪伴”之名开启，借助线上线下营销活动全面扩充势能，不仅为各地消费者带来了幸福消费体验，更以亮眼的销售数据和客流增长，展现了新城控股持续进阶的商业实力和深度运营能力。

为打造一年一度面向消费者端的商业盛事，新城控股持续强化“我爱你·五月”IP记忆点，不断挖潜幸福商业的广度与深度。第八季“我爱你·五月”正是新城控股基于“聚势向新”的年度品牌主张与“深度运营”策略洞察的一次情感与商业结合的创新尝试，借助这场席卷全国的商业活动，新城控股充分调动内外部广泛的资源，为消费者带来饱满的情感共鸣和更加实惠的消费体验，努力构建每个参与者都受益的幸福商业生态;同时，将“我爱你·五月”延伸至公益领域，实现了商业价值与社会责任的双赢。

情感链接 客流、销售双创档期新高

据悉，第八季“我爱你·五月”在“吾悦爱陪伴”主题之下，融合了情感的深度链接和丰富的商品活动。无论是充满创意的体验式消费场景还是“疯狂五小时”等优惠活动，都给消费者带来了更多惊喜。此外，新城控股与哆啦A梦的超级IP合作，更为大家呈现了一场精彩的回忆杀。

本次“我爱你·五月”在全国设置五座哆啦A梦IP主会场，除了超大面积的奇幻乐园氛围布置、《哆啦A梦·大雄的地球交响乐》主题空间展外，还有电影限量版周边全国首发，为粉丝和收藏爱好者带来惊喜。同时，全国吾悦广场围绕“爱陪伴”主题，通过拥抱告白、全城快闪、蓝色气球雨等线下活动，进一步强化与消费者的情感链接，并联动当地银行推动各类福利优惠，为幸福消费生活持续加码。

本季“我爱你·五月”首发上线的“吾悦五点半”栏目，也收获了超高人气。每天下午5点半官方直播账号发布海量优惠券，为消费者带来低价、方便、及时的消费新体验，“吾悦五点半”也成为继时尚大秀、“疯狂五小时”等经典动作后，“我爱你·五月”又一深入人心的记忆标签。活动期间，吾悦广场积极利用抖音、小程序等线上平台，通过直播、短视频、积分福利兑换等形式增加与消费者的链接，活动期间，抖音平台线上交易额近700万。

值得一提的是，基于“爱陪伴”主题的“520拥抱日”将本季“我爱你·五月”IP活动推向高潮，活动期间，全国137座城市、百余座广场，近8万组家庭共同参与，一起分享拥抱的画面，在定格幸福瞬间的同时，也收获来自吾悦广场赠送的价值520元的陪伴礼包。“在五月，给爱人一个拥抱;在吾悦，伴家人一段时光”，通过强化“情感链接”，新城商业依托于吾悦广场这一线下载体正成为用户高质量陪伴的链接者与见证者，持续推动线下商业为用户提供独特的价值。

据悉，这场为期37天的狂欢，在推动幸福商业理念深入人心的同时，也实现了销售业绩和商场人气的双丰收。数据显示，整个“我爱你·五月”第八季活动期间，吾悦广场的销售额超100亿，同比增长18%，总客流量超2亿人次，同比增长15%，会员消费占比同比提升86%。

深度运营 持续构建幸福商业生态

今年的“我爱你·五月”活动，新城控股不仅在营造良好的购物体验和消费者回馈上做足了功夫，也在情感层面给予消费者充分的考虑。这场以“吾悦爱陪伴”为主题的情感营销热潮，既温暖了消费者的心，也进一步强化了吾悦广场有温度的品牌形象，同时也是新城控股深度运营策略的重要实践。

自2023年正式发布“深度运营”策略以来，新城控股持续聚焦吾悦广场服务能力和经营坪效的提升，实现吾悦广场更大价值。借助“我爱你·五月”这一年度商业盛事，新城控股致力于将吾悦广场打造成人们心中的幸福地标，同时也通过资源整合与协同营销深度参与品牌经营，真正助力商家收益增长。

据了解，在这档活动中，吾悦广场携手超过三万家商户，共同以“陪伴”为核心价值，引发消费共鸣，成功激活了市场需求，为商户带来了显著的客流和销售增长。活动期间，众多商户凭借出色的表现，实现了同城品牌月度销售冠军的佳绩。基于深度合作，吾悦广场与小米、荣耀、BALABALA3个知名品牌强强联手，推出“我爱你·五月”联名礼盒，这一创新举措在活动期间实现了销售额的显著增长，同比增长13%。

践行公益 幸福理念助力长期价值

值得一提的是，借助“我爱你·五月”活动，新城控股还持续践行社会责任，同步落地“七色光计划·光彩图书馆”公益活动，汇聚内外部爱心势能，将“爱陪伴”的主题链接辐射到偏远的乡村小学。活动期间，新城控股在全国在营吾悦广场设置了线下图书捐赠点，并积极联动各地妇联、学校等机构，开展公益市集、公益绘画、表演、DIY等活动;同时，联动星轶影城开展公益捐书观影活动。全国累计募集到图书近4万册，将通过中国社会福利基金会—叶柏公益基金，统一捐赠至重庆地区的3所乡村小学。

从跨界联动异业资源到加速与品牌商家的一体化行动，从创新体验活动到对公益的关注与实践等，通过一系列的深度运营策略和努力，新城控股将“我爱你·五月”打造成了一个消费者信赖和期待的年度盛事。

在业内看来，本季“我爱你·五月”IP活动的成功举行进一步展现了企业深度运营的底层逻辑、一以贯之的幸福商业理念与持续进阶的商业实力，而伴随新城商业规模和品牌影响力的不断扩大，新城控股未来在幸福商业模式上的更多创新和惊喜也备受市场期待，同时新城商业作为第二增长曲线的亮眼成绩和持续稳定、可观的利润贡献，也为新城控股长期主义发展带来稳定的成长空间。

(责编：董童、杨迪)

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