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商务部：超千家展商已签约第七届进博会

2024年06月07日19:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （焦磊）据商务部消息，第七届进博会迎来倒计时150天，筹备工作取得积极进展。截至6月6日，企业商业展已有来自70多个国家和地区的1000多家企业签约，展览面积已达32.5万平方米，包括近260家世界500强和行业龙头企业。

第七届进博会企业商业展将延续设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区和创新孵化等专区，其中食品、消费品、医疗展区签约面积已超过规划面积的90%，其余展区也均已超过80%。

同时，为加快发展新质生产力，今年还将在技术装备展区下增设新材料专区，打造新材料行业的新品首发首展地、最新行业趋势首推地和国际创新资源共享地。

(责编：乔业琼、吕骞)
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