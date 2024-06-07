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促消费再加码 中国汽车这样练内功

2024年06月07日19:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者栗翘楚）将新能源汽车作为首选，正成为中国市场消费潮流。统计显示，今年4月上半月，新能源乘用车市场批发、零售渗透率双双超过50%，比相关规划目标提前了11年。

一方面，4月份中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%，三大指数继续保持在扩张区间，对车市的稳定促进有明显作用；另一方面，随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进，加之车市新品价格战阶段性降温，市场观望群体消费热情被激发，市场应进入相对较好的发展阶段。

据了解，基于各项利好，红旗品牌延续增长势头，5月零售销量30800辆，同比增长33.8%；1-5月零售销量156800辆，同比增长26.3%。作为拥有66年造车积淀的民族汽车品牌，红旗以技术为抓手，坚定“安全、智能、绿色、健康、美妙”5大品牌基因，以技术创新提升用户体验、夯实产品力。

如面对用户安全，红旗EH7电池包采用电芯六面体绝缘技术，应用纳米级航天隔热材料，相当于为每一颗电芯都穿上了“航天服”，可隔绝1000℃的高温，保障多场景无热扩散。在续航方面，红旗EH7搭载行业首发低温电芯，工况续航达820公里。低温电芯技术的加持缓解了用户冬季续航打折这一“心病”，冬季续航保持率能达到70%。

今年假期自驾游火爆程度又有提升，私车自驾、租车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人的选择。从主要文旅城市的自驾配套布局优化看，节假日开放机关事业单位的停车场、增强城市交通拥堵提示及疏导等举措，有效促进高效出行、提升短途出游的体验感。

据了解，在以技术创新增强产品力同时，红旗还从看车、购车、用车多个环节，持续优化用户体验，不断强化用户与品牌双向赋能的良性循环。今年“五一”假期期间，在北京、成都、南昌、昆明、南京、大连、广州等7大旅游城市，红旗免费为参与互动抽奖的用户提供机酒、景区门票及7天红旗EH7免费使用权。

专家表示，大量新产品新技术的推出，有望拉动汽车市场消费。与此同时，随着汽车以旧换新等政策的细化落实，汽车消费潜能将进一步被激发，助力我国汽车产业高质量发展。

(责编：乔业琼、吕骞)
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