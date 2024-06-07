环比上升0.98% 截至5月末我国外汇储备规模32320亿美元
2024年06月07日19:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2024年5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。
对此，国家外汇管理局表示，2024年5月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
专家表示，当前国际经济形势延续温和复苏，全球制造业PMI连续5个月位于荣枯线上方，对国际贸易回暖形成有力支撑。我国商品出口竞争力持续提升，对外贸易将继续保持韧性，在稳定跨境资金流动方面继续发挥基本盘作用。我国经济形势稳中向好，外资配置人民币资产热情持续高涨。这些因素均有利于我国国际收支保持整体平衡，为外汇储备规模基本稳定奠定基础。
海关总署7日发布数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，5月当月进出口3.71万亿元，同比增长8.6%，增速比4月提高0.6个百分点。我国外贸向好态势继续巩固。
谈及未来我国外汇储备规模走势，国家外汇管理局表示，我国经济内生动能持续增强，经济回升向好态势不断巩固，将为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。
值得注意的是，国家外汇管理局同日发布的数据显示，截至2024年5月底，我国黄金储备达到7280万盎司，与4月末持平。
业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。与此同时，我国持续推进跨境贸易本币结算，增持黄金储备将进一步增强人民币汇率稳定性，吸引更多境外企业使用人民币开展贸易结算。
(责编：乔业琼、吕骞)
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