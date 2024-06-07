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业内：推动以科技创新驱动应急管理升级

2024年06月07日20:17 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者车柯蒙）当前，多样化新技术、新模式的涌现，不仅极大地提升了社会生活质量、工作效率，更在应对突发意外事件中展现出强大潜力。日前，多位专家学者及业界代表在“2024新洞察”媒体沙龙上围绕科技创新驱动应急管理升级，进行了深入研讨和分享。

原国务院参事，原国务院应急管理专家组组长闪淳昌表示，今年的政府工作报告中提出了实施“人工智能+行动”的战略方向，为我国的应急管理工作提供了新的指引。基础设施、通信能力以及人才和学科建设等要素的协同发展，将构建起更加完善的应急管理体系，从而有效提升城市应对各种突发事件的能力。

广东省科学技术协会常委、广东省人工智能产业协会会长杜兰认为，技术应紧密结合市场应用需求，技术与应用相互循环促进，能够实现突破。同时，技术发展的根本目的应是为社会赋能，通过提升人类的生活质量和社会运行效率，实现技术的正向价值。比人类更强大的不是人工智能，而是掌握了人工智能的新人类。

经济学家黄江南认为，人类社会正迈入一个前所未有的变革阶段，即从工业社会向观念社会转型，从短缺社会向富足社会转型。他表示，数字化和智能化是实现社会整体转型的关键所在，新兴产业的普遍化和普及化成为社会主要价值的来源。

当前，企业在智慧应急体系中承担着非常重要的社会责任。中兴通讯副总裁、政务市场总经理薛莹介绍说，在近几年的合作生态建设中，中兴通讯践行ICT领军企业的责任与担当，提出构建如“热带雨林”般的数智新生态。坚持自主创新和立足自身技术优势的基础上，与应急领域内以及更多产业里的合作伙伴开放合作，携手创造更多价值，做到韧性互补，共同完善产业链自主创新的拼图。

据了解，中兴通讯通过“空天地”一体化应急通信保障体系，实现大型无人直升机、370MHz应急专网、视频会议多级联动系统在应急行业的全面应用，能够确保快速恢复灾害或紧急情况下的现场通信，实现信息的及时传递和救援工作的有效开展。

围绕产业生态的构建，清华大学社会治理与发展研究院副研究员许欢认为，城市安全是一个复杂的系统工程，必须建立开放合作的产业生态，凝聚各方力量共同推动技术进步和产业升级。许欢表示，可以通过业务运营，实现城市安全的规划、建设、运营一体化协同，持续优化整体服务效能；而通过产业运营，联合生态企业不断输出新技术、新产品、新模式，可以为用户提供性能更优、成本更低、服务更好的全生命周期运营服务。

(责编：乔业琼、吕骞)
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