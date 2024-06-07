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“技术引擎”驱动变革 全球化合作为汽车产业带来新机遇

焦磊
2024年06月07日20:17 | 来源：人民网
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2023年，中国汽车“走出去”步伐加快。中汽协数据显示，2023年汽车出口量为491万辆，同比增长 57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%；汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。

同时，越来越多的外资汽车制造商选择在中国建立工厂或采购零部件。中国汽车产业也在竞争中进一步把握机遇，把国际化作为下一步发展的新增长点。如何认识全球汽车产业的中国机会和中国汽车产业的全球机会？正在举办的2024中国汽车重庆论坛上，多位行业专家及参会嘉宾表示，作为汽车生产制造大国，中国汽车产业以创新形成竞争力，外企未来将寻求与中国在汽车产业方面形成更多合作。

进一步寻求与中国汽车产业合作

匈牙利驻重庆总领事馆总领事百里表示，匈牙利在技术转移方面与中国有着密切的合作，特别是在新能源汽车和电池产业领域。

“匈牙利是中国汽车产业的境外投资热土。”百里表示，成渝双城经济圈作为世界领先的电动汽车和电池产业制造中心，与匈牙利在汽车产业方面的合作具有巨大潜力，匈牙利的汽车工业也为中国企业提供了良好的投资机会。

汽车行业是奥地利的一大支柱产业。奥地利汽车行业专注于汽车零部件出口，在电机领域具有优势，同时也是全球汽车产业链的重要参与者。在奥地利驻广州总领事馆商务领事（代馆长）兼奥地利驻成都总领事馆商务处负责人穆娥看来，中奥两国在汽车产业方面的合作前景良好。她认为，一方面，中国汽车十分具有竞争力，这将有助于中国汽车在奥地利市场的进一步发展；另一方面，奥地利企业在中国市场的活跃表现，也预示着双方未来有更多的合作机会。

墨西哥驻华大使馆经济、技术、新兴产业和金融事务参赞董浩天介绍，汽车产业在墨西哥经济中占据重要地位，目前墨西哥是世界第四大汽车零部件生产国，同时也是世界排名第一的拖拉机出口国。对于本国的新能源车发展趋势，董浩天表示，墨西哥正在寻求与中国在这一领域的合作机会，以促进汽车行业的转型和可持续发展。

技术成战略制高点 汽车行业迎来新变革

随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，智能网联汽车正在呈现强劲发展势头，成为全球汽车企业争相抢占的战略制高点。

“汽车行业正在经历一场技术革命，这次变革以电气化、智能化、软件汽车和新的电机电池架构为主。”博世中国总裁徐大全认为，这一技术革命使中国在电气化、智能化方面处于世界领先地位。

徐大全认为，对于中国自主品牌来说，国外市场还是一片蓝海。自主品牌应以技术为先导进行有序竞争，以便更好地在国外市场占据一席之地。

中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠表示，中国汽车产业“下半场”最终要以技术和价值决胜。“我们要通过核心技术突破，带给消费者差异化的价值体验，不能让价格战把我们拖回同质化竞争的老路，丧失了持续发展的能力。”

“结合智能化技术，中国汽车颠覆了以前传统汽车领域的设计理念，创造出新能源汽车独具的未来感、科技感。”长安汽车品牌公关部总经理米梦冬认为，当下中国汽车品牌在设计、三电技术以及制造方面具有较强的竞争力。而中国整车的出海目前还处于初期阶段，中国品牌要走出去还面临海外认知度、喜好度等方面的挑战。

王侠则表示，全球化是经济领域专业分工、资源互惠的客观需求，汽车产业的技术变革更加需要全球化。

(责编：乔业琼、吕骞)
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