人民网记者 黄盛

金融资源正在加速流向小微企业。

在上海，大排档“煲老大”、外滩8号“名佳荟”、梅园村等餐饮企业从当地银行机构获得小企业特色循环贷款；在安徽，枞阳红盘山生态林业借助“惠农e贷”，获得了茶林设备更新所需的资金；在湖北，当地金融机构推出的“政采贷”，帮助竹山县郧阳大鸡繁育农户以零抵押的方式快速获得低利率融资……

今年以来，我国各地金融机构切实将科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”做实做细，提高金融服务实体经济的质量和水平，持续加大对民营、小微企业和个体工商户的金融支持，助力中小企业创新动能日益增强。

中国中小企业协会此前发布的数据显示，2024年前4个月，中小企业发展指数总体呈现上升态势，中小企业生产持续恢复，开工率继续上升。4月份，开工率达到75%以上的企业占比接近七成，较往年有了较大幅度的提升。特别是4月，中小企业发展指数达到2023年9月以来的新高。

发展向好的背后，是金融等一系列政策加速落地。中国人民银行发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》显示，人民银行积极运用支农支小再贷款、再贴现，引导地方法人金融机构扩大对涉农、小微和民营企业的信贷投放。继续引导10个省份地方法人金融机构运用好再贷款等工具，促进区域协调发展。

为加大对小微企业和个体工商户的金融支持，国家金融监督管理总局在前不久发布了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，鼓励开发符合小微企业和个体工商户需求的产品和服务，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款投放。大型商业银行要深化普惠金融专业化机制建设，做好小微企业、乡村振兴相关金融服务。

中国中小企业协会会长李子彬表示，近年来中小企业融资贷款情况不断改善，在数字科技促进下，金融贷款的比例在增加，动产融资的比重也开始增加。

国家金融监督管理总局日前发布的数据也显示，一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额74.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，同比增长21.1%。

在金融资源流向小微企业的过程中，如何让后者更高效地解决融资难题？对此，工业和信息化部原总经济师许科敏建议，要进一步优化货币政策工具，引导金融机构增加对民营企业、中小企业的信贷投放，加快发展多层次的资本市场，利用股权融资、债券融资等方式拓宽融资渠道。通过大数据、区块链技术，提升金融服务的效率，提供快速便捷的信用评估和融资服务，降低贷款的门槛和利率。

“人民银行不断增加支农支小再贷款规模，继续实施普惠小微贷款支持工具，设立科技创新和技术改造再贷款，扩大普惠小微单户授信额度，小微企业的发展信心在金融助力下不断增强。”也有业内人士表示，近年来改善营商环境、减税降费、金融精准滴灌、优质中小企业梯度培育等一系列支持中小企业发展的政策频频出台，中小企业发展得到了各界的重视，创新活力持续释放。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、章斐然)

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