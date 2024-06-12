余春生 周楠

农历五月初六，端午已过，但湖南省汨罗市的传统木质龙舟制造工厂内，不少工人依然在紧锣密鼓赶着完成来自全国各地的龙舟订单。

“订单太多了！我们这几天连晚上都在加班赶工，只在昨天过端午放了个假。”汨罗市海龙龙舟制造厂负责人周亮告诉记者，最近厂里正忙着交付来自湖北5条民间龙舟的订单，按照客户所在地习俗，这5条龙舟将用于农历五月十五“大端午”的龙舟赛，每条龙舟长24.8米，可乘坐45人，价格5万多元。

位于汨罗江畔的汨罗市因屈原而闻名，也被称为“龙舟故里”，有着悠久的龙舟制造传统。过去，龙舟制造集中在端午节前的四五个月，是一项季节性很强的工作；近年来，当地不少龙舟企业已经进入全年忙碌的状态。

湖南汨罗龙舟制造技艺非遗传承人许桂生介绍，按照近年经验，厂里在端午节后还会接到来自全国各地的龙舟订单，他们必须提前准备大量库存才足够满足更多需求。他对此非常满意，“现在我们只管做，不愁没人要！”

数据显示，汨罗目前有注册龙舟制造企业20余家，产品以木质龙舟、玻璃钢龙舟及龙舟手工艺品为主，年产各类龙舟可达5000余条，主要销往国内及东南亚地区，加上配套产品及培训、组织比赛等，整个产业总产值约2亿元。

龙舟生产企业加速赶订单的背后是龙舟竞渡的火热。今年端午假期，从南到北，全国各地举办了形式多样的龙舟赛事。

水中的龙舟竞渡有看头，岸上的“龙舟经济”有赚头。

龙舟荡起的经济“涟漪”激发了更多消费潜力。端午假期，“千龙龘龘 ‘粽’横潇湘”2024年长沙市龙舟邀请赛暨望城区端午龙舟文化节在千龙湖生态旅游度假区举行。来自全国多地的龙舟队劈波斩浪、奋楫争先，现场还开展了寻“龙”记特色打卡、新潮国风集市、趣味稻田运动会等活动，让游客体验糖画、面塑、湘绣、剪纸、漆扇制作等多种非遗项目，沉浸式享受传统文化魅力。数据统计显示，端午假期共吸引了近9.5万人次观赛事、逛集市。

“群众对于龙舟的热情一年比一年高。”湖南省龙舟协会副主席陈建说，龙舟运动让人们感受速度与激情的同时，也为地方的文旅体产业融合发展注入了新动能。

新华社长沙6月11日电

(责编：王震、陈键)

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