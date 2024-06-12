新华社北京6月11日电（记者戴小河）中国石化11日宣布，公司在四川盆地深层页岩气勘探获得重大突破，部署在资阳市的资阳2井完钻井深6666米，测试获125.7万立方米日产工业气流，日无阻流量306万立方米，成为四川盆地时代最古老、产量最高的页岩气井；部署在乐山市的金页3井完钻井深5850米，测试获82.6万立方米日产工业气流。

中国石化西南石油局党委书记郭彤楼说，上述探井目标储层均为寒武系，多井、多地获得高产页岩气，标志着四川盆地寒武系页岩气勘探取得突破，证实了深层、超深层寒武系页岩具备规模增储潜力，对推动我国页岩气勘探开发具有重要意义。

“四川盆地海相页岩气是我国天然气产量增长的重要阵地，主要有志留系龙马溪组、寒武系筇竹寺组、二叠系吴家坪组等主力海相页岩层系。目前，志留系龙马溪组提交探明储量近3万亿立方米、年产量约240亿立方米。”郭彤楼说，寒武系页岩时代老且埋藏更深，长期未能实现商业开采。中国石化西南石油局不断探索，于2022年10月首次实现寒武系页岩气勘探突破，直至现在在资阳、乐山部署的多口钻井接连获得高产气流。

当前，我国已成为美国、加拿大之外第三个实现页岩气商业化开发的国家。中国石化分别于2017年建成我国首个百亿立方米产能的页岩气田——涪陵页岩气田、2020年建成我国首个探明储量超千亿立方米的深层页岩气田——威荣页岩气田。

(责编：王震、陈键)

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