张辛欣 张晓洁

炎炎夏季，防晒衣是很多人的心头好。

云朵凉感、原纱防晒等一众概念走俏市场；从头到脚，从连帽、斗篷等款式到多巴胺配色，防晒穿搭成为夏日潮流。

防晒衣火了，这个产业有多大？艾瑞咨询联合相关品牌发布的数据显示，2023年我国防晒服配市场规模达到742亿元，预计2026年将达958亿元，防晒衣占比将超50%。

消费升级、供给“进阶”、科技赋能……“晒”出来的大市场里，有“流量密码”。

有需求，才有商机——

由“皮肤风衣”发展而来的防晒衣，之所以火爆市场，和防晒需求上升紧密相关。

一方面，大众防晒意识强了。“防晒抗初老”“全年防晒”等话题在社交平台上盛行，不仅有流量，也带火了防晒用品、防晒穿搭，不仅女士防晒，儿童、男士防晒也成为市场新增长点。

另一方面，户外生活方式火了。登山露营、亲子出行、徒步骑行……随着人们越来越多地走向户外，防晒衣有了更丰富的应用场景。满足多样化需求的新型防晒产品不断涌现，融合时尚元素也成为防晒服饰的“加分项”。

五一前两周，京东平台儿童防晒衣、户外防晒衣成交额环比增长超100%，男士防晒衣、时尚防晒衣成交额环比增长超80%。

不止是服装，“防晒腮红口罩”“冰袖”“脸基尼”等也销量剧增。防晒产品正打破单一季节限制和固化标签，在审美和社交属性方面提供更多价值。

从头到脚“捂”起来，防晒衣也讲科技——

随着先进技术“织”入一丝一布，“千丝万缕”正走向“千变万化”。

比如，相比之前的涂层防晒，近期流行的原纱防晒就是在服装的源头——纱线中加入了防晒因子，制作成面料。这种工艺的加持，既保持了防晒效果，也更加透气舒适。

中国纺织工业联合会有关负责人表示，防晒衣卖的不仅是产品，也是功能，还要主打“科技内核”。不仅防晒，凉感、轻薄、透气、时尚同样是研发的主要方向。

这是材料的变化：凉感面料通过纤维材料组合、加工制造技术等，实现穿着干爽清凉；绿色环保的竹纤维和抗皱性强的聚酯纤维织在一起，更加透气吸湿、抗菌防皱……

这有制造的变迁：不少品牌在网络上生成3D数字化服装，缩短市场反馈周期，提升开发“爆款”的效率；通过工业互联网，服装、面料拥有“身份证”，柔性生产更普及……

防止以次充好，要在真防晒上下功夫——

市场快速增长，防晒衣品种也是纷繁复杂。有些用概念炒噱头，有些虚标功能，有些打“擦边球”，单衣、外套都当防晒衣。一些消费者也反映，是否真防晒，有时也“傻傻分不清”。

产品好不好，消费者用脚投票。做到真防晒、满足真需求，防晒衣才能从“网红”到“长红”。

这其中，相关部门要进一步完善防晒产品标准体系和检测体系，加强监管；商家要树立诚信经营的意识，做好产品；企业也要不断创新，创造高品质供给，回应多样化需求。

用供给“晋级”满足消费升级，“防晒经济”才能健康成长。人们期待着，未来能有更多美“布”胜收，在炎炎夏日，来个清爽出行。

新华社北京6月11日电

(责编：王震、陈键)

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