原标题：中国移动20城移动网络质量全国领先

6月6日，在2024移动通信高质量发展论坛期间，“第三届移动网络高质量发展论坛”（“信号升格”分论坛）同期召开。分论坛由工信部新闻宣传中心主办、移动网络质量领航方阵承办，中国移动等基础电信企业与行业内相关合作伙伴受邀参加。

2023年，中国信通院受工信部委托，牵头组织了面向基础电信企业的移动网络质量评测。本次分论坛发布了超大、大型城市移动网络质量得分前5名的城市运营商，以及中型城市移动网络质量得分前10的城市运营商评测结果。上榜运营商均为中国移动，其中超大城市前5名城市运营商分别为宁波、昆明、北京、上海、武汉移动公司，大型城市前5名分别为温州、洛阳、临沂、襄阳、合肥移动公司，中等城市前10名分别为丽江、金华、宜昌、荆州、新乡、十堰、南阳、阜阳、衡阳、邯郸移动公司。

数据显示，重点区域中国移动5G平均下载速率约800Mbps，上行速率约150Mbps，5G语音业务优质通话占比平均超过96%，微信视频、抖音直播等主流业务体验良好，处于行业领先水平。

5G牌照发放五年来，中国移动大力实施“5G+”“AI+”行动计划，通过数智化手段开展移动网络精准规划，累计开通5G基站超217万个，全球份额超过30%，建成覆盖全国、技术先进、品质优良的全球最大5G精品网络，助力经济社会数字化转型升级；践行以人民为中心的发展思想，以客户感知为中心制定并落实精细化、场景化、差异化的网络优化策略，切实提升客户感知，不断满足人民群众对美好数字生活的需求，推动5G加快融入百业、服务大众。

(责编：董童、李源)

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