杨守勇 王志 杨文

风吹麦浪，麦穗清香。时下，农业大省山东进入小麦大面积收获期。在山东省潍坊市潍城区于河街道陈平家村，农机手们驾驶着联合收割机在麦田里驰骋，金黄色的麦粒很快装满车斗。

“今年小麦平均亩产达到1200斤，比去年增产8%，又是一个丰收年。”站在地头，潍坊绿野农机专业合作社理事长马建海笑着说。

潍坊是山东产粮大市，全市小麦种植面积超过575万亩。作为国家级农民合作社示范社，绿野合作社目前集中流转耕种了3.2万亩地，还为7万亩地提供托管服务。

“干农业就要算精准增粮账。”从事粮食生产近20年的马建海告诉记者，俗话说“八成熟，十成收；十成熟，八成收”，小麦成熟期分为乳熟期、蜡熟期和完熟期，如果收早了，小麦灌浆不完全，产量会下降；如果等到小麦完熟，籽粒养分会倒流回秸秆造成粒重下降，机收时还因干燥极易掉粒。

“我们选择在小麦蜡熟期八成熟时精准收获，这时籽粒饱满、机损率低，每亩地能多收50斤麦子。”马建海说，小麦早收后，第二季的玉米能早种一星期，秋收时平均每亩还能增产100来斤。

粮食收获时如果遇到阴雨天气、不能马上烘干，就意味着减产。记者在绿野合作社的粮食烘干中心看到，一车车刚收获下来的小麦被投入烘干设备进料口，烘干后的粮食被存入仓储库房，既减少了不利天气影响，还能通过调节销售价格额外增加一部分收益。

“2022年，邻省部分地区麦收季节遭遇‘烂场雨’，给我们敲响了警钟。”马建海说，“在潍城区党委政府帮助下，去年我们投资2400万元针对粮食减损环节‘补短板’，上马了两组烘干设备，可日烘干小麦2400吨、玉米900吨，还建设了仓储库房和晒场，可以确保我们和周边群众收粮无忧。”

一体化经营还催生共同致富账。近年来，潍城区积极推行土地规模化流转、一体化经营模式，支持合作社“抱团发展”，进一步激活农村资源要素，实现土地“活”起来、粮仓“鼓”起来、村民“富”起来。

于河街道党工委书记李丽说，按照绿野合作社的“保底+分红”模式，每亩地支付给农户800元的保底收益，种粮收益由农户、村党支部领办合作社、绿野合作社分别按30%、40%和30%的比例进行分红。

“我们村党支部领办合作社整合了700余亩地，通过集中流转种植增加了产出效益，去年村集体增收近30万元。”于河街道东何村党支部书记陈永学说。

马建海介绍，他们提供耕、种、管、收“一条龙”服务，既解决了农村老龄化面临的“谁来种地”问题，又通过降成本、提效益，平均每亩地盈利600元，去年带动村集体、农户共计增收1000多万元。

“合作社算的是农民增收的经济账，政府要算粮食安全的大账。”潍城区委书记刘金国说，每亩地一年多收150斤粮食，光绿野合作社流转和托管的10万亩地一年就能增产1500万斤。粮食增了产，农民增了收，粮食安全有了更好的保障，这账咋算都合算。

新华社济南电

(责编：王震、陈键)

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