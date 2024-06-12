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数字赋能乡村振兴 2024年全国数字乡村创新大赛正式启动

2024年06月12日14:51 | 来源：央视网
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原标题：数字赋能乡村振兴 2024年全国数字乡村创新大赛正式启动

数字赋能乡村振兴，创新引领乡村未来。2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是我国全功能接入国际互联网30周年。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。数字乡村是建设数字中国的重要内容。以新一代数字技术为支撑，聚焦农业农村现代化的需求，加快数字乡村建设，必将为乡村振兴提供强大助力。今年3月，中央网信办、农业农村部等11个部门印发了《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》，明确指出以信息化驱动农业农村现代化为主线，探索形成数字乡村可持续发展模式，不断增强乡村振兴内生动力。

2023年，全国数字乡村创新大赛吸引了来自32个省（区、市）的1649个单位和个人报名参与，共征集作品809件。参赛选手们用新技术新创意“掰腕子”“秀绝活”，为乡村振兴发展提供多样的数字化智慧解决方案。

6月7日，2024年全国数字乡村创新大赛正式启动，大赛以“数字赋能乡村振兴，创新引领乡村未来”为主题。

三大赛道 十个方向 助力乡村加“数”前行

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出要“加快推进数字乡村建设”，“数字乡村发展行动”已经被列为国家信息化发展十大优先行动之一。数字技术在农村的广泛应用，不断催生新模式新业态，为农业农村现代化注入新动能。

围绕《数字乡村发展战略纲要》《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》和乡村振兴重点任务部署，同时结合去年参赛报名情况，今年大赛设置应用场景创新、机制创新和技术产品创新3大赛道，包含乡村数字富民产业、乡村数字治理、乡村数字惠民服务、乡村数字文化、智慧美丽乡村、涉农资源整合共享、乡村振兴多元共建、城乡区域协调发展、关键核心技术研发应用和新一代信息技术创新应用等10个方向。

开门办赛 群策群力 创意赋能乡村振兴

数字乡村建设是一项长期而艰巨的任务，需要政府、企业以及社会各界共同努力。本次大赛秉持开门办赛原则，面向全社会开放，包括企业、事业单位、社会组织以及自由职业者，鼓励农村基层组织、新型农业经营主体等参赛。

大赛采用线上征集和线下比赛相结合的方式，征集和比赛时间为6月至9月，参赛者可统一在大赛官网注册报名、提交作品。大赛分为初赛、复赛、决赛三个阶段。第一阶段为初赛，各省级网信部门会同农业农村部门组织推荐入围复赛的作品，作品总数原则上不超过500个。第二阶段为复赛，大赛组委会组织专家对入围复赛的作品进行评审，按照打分高低评出入围决赛作品21个，优胜奖不超过30个和其他奖项若干。第三阶段为决赛，决赛预计于今年9月在山西大同举行。参赛队伍现场答辩，通过专家评审、嘉宾和观众现场投票，评选出一二三等奖，其中一等奖3个、二等奖6个、三等奖12个。

今年决赛地定在山西大同。近年来，山西把数字经济作为重组要素资源、加快现代化产业体系和加快转型发展的关键力量。在此基础之上，山西高度重视数字乡村建设，出台《山西省“十四五”数字农业农村建设规划》，积极推进数字乡村试点工作，增强乡村借助信息建设发展的内生动力。

百万奖金 成果转化 共绘美丽乡村画卷

《2024年数字乡村发展工作要点》中明确提出到2024年底，要打造一批示范性强、带动性广的数字化应用场景，抓好办成一批线上线下联动、群众可感可及的实事。本次大赛立足“办实事”，以创新大赛为载体，目的是吸引社会力量广泛参与到数字乡村事业发展中去，用创新技术描绘出了科技乡村的新图景，发掘并呈现数字乡村新业态的可能性。

大赛根据参赛作品分组设置一二三等奖及优胜奖，颁发奖金或奖品、获奖证书，奖金总额120万元。大赛还对参赛作品中涌现出具有一定创新性和社会影响力，并在该领域具有一定引领力的项目或案例设置特别奖项。除了奖金和荣誉，大赛也为获奖选手提供案列推介、宣传展示、产融对接、供需对接、交流学习的机会。

数字赋能乡村振兴，创新引领乡村未来。人才振兴是乡村振兴的基础，数字乡村建设的关键在于人。6月，大赛官方网站正式上线。参赛选手可登录官网依照页面提示报名，更多参赛指南、评选要求和赛事进程都可以在官网上进行查阅。大赛热烈欢迎社会各界踊跃报名，为数字乡村建设属于自己的智慧力量，助力乡村振兴跑出“加速度”。

(责编：王连香、李楠桦)
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