原标题：多方齐聚南京城，共话数字化转型新模式——县域经济数字化转型研讨会暨数字经济GBC 生态系统管理平台江苏（南京）推介会成功举办

6月8日，以“数动力，新效益——数字经济GBC生态系统的应用”为主题的县域经济数字化转型研讨会暨数字经济GBC生态系统管理平台江苏（南京）推介会在南京成功举办。

本次会议由《中国企业报》集团、江苏省企业发展战略研究会指导，中城万企数据科技（北京）有限公司（《中国企业报》集团数字化发展研究院）、北京中农研产业咨询有限公司（《中国企业报》集团现代农业产业研究院）主办，浙江中城通链大数据科技有限公司承办。

智慧启迪，为区域经济数字化转型建言献策

江苏省企业发展战略研究会副会长兼秘书长何春银在作题为《助力企业在数字经济浪潮中积极实现数字化转型》的演讲时，分享了他对于数字经济时代的思考与实践。作为江苏省县域经济发展的参与者，他介绍了“1831”平台在数字经济时代的创新模式。“1831”平台是江苏省打破部门分割和系统壁垒而形成的共享数据平台，其中“1”是一个平台，“8”是无限，“3”是万物，最后的“1”是指平台上共享唯一的数据。“这次大会的主题非常符合为促进江苏经济社会发展的需要，江苏省企业发展战略研究会为广大企业提供了一个创新与发展、弘扬与传承的广阔平台，也欢迎在座的各位参与到江苏省企业数字化转型大潮中来。”何春银表示。

创新模式，助力地方政府与企业共同实现数字化发展

《中国企业报》集团数字化发展研究院执行院长、中城万企数据科技（北京）有限公司总经理彭一鸣在作主旨演讲时，从顶层战略、落地实操、技术实操、基金+产业赋能、价值贡献五个层面对中城通链数字经济GBC生态工程管理平台平台进行了系统地解读。他表示，随着科技的快速发展，数字经济正逐渐成为全球经济发展的核心驱动力。然而，我们也要清醒地认识到，县域经济和企业的数字化转型仍然面临着殊多挑战与难题。中城通链经过十多年的深耕细作，已经积累了丰富的实践经验，联合中国工程院、中科院软件中心、中国银联及国票信息中心等技术资源，针对县域城市数字经济发展的制约因素，经过多年在辽宁、甘肃、河南、安徽、浙江、江苏及山东等地的实践，逐步形成了帮助企业数字化转型的一系列解决方案，并助力县域经济一体化实现整体集约式发展。“数字经济和产业发展，需要全社会各方面力量的参与和推动，中城通链将整合各方面资源，努力研究并开发出数字经济系统化发展的新模式、新业态，该系统和业态可以帮助县域城市实现现金流归集属地、数据资源归集管理，数据资产并表，形成推动县域经济实现新质生产力的助推器，从更多的方位推动和促进县域城市数字经济规模化发展，为经济社会和产业发展作出应有的贡献。”彭一鸣说。

在数字经济时代，舆情监测也不容忽视。中城万企舆情监测中心主任叶明亮详细介绍了舆情监测系统。他表示，舆情监测系统可以整合互联网搜索技术及信息智能处理技术和知识管理方法，通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦，实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求，形成简报、报告、图表等分析结果，为地方政府与企业决策者全面掌握行业动态、制定发展战略提供分析依据，同时还可以提供舆情预警，帮助地方政府与企业进行危机公关。

分享经验，推动企业加快实现数字化转型

本次会议既有领导和专家对数字化转型的智慧启迪，又有来自企业代表分享数字化转型的实践案例。他们的经验均来自于实践，操作性强，具有很强的借鉴意义。其中，江苏医加医轻春力健康管理有限公司执行董事戴书春、蕲春灸世家健康科技股份有限公司董事长侍国华、山东咩咩咩云牧养殖有限公司总经理朱宁同分享了在中城通链技术团队的支持和帮扶下，在数字经济转型升级过程中，取得的成果和收获，为他们企业实现数字化转型奠定了坚实的基础。

随着经济的发展，大健康产业潜力进一步释放，成为永不落幕的朝阳产业。作为一家深耕大健康医养领域的先锋企业，江苏医加医轻春力健康管理有限公司积极拥抱数字化转型的时代潮流，开启崭新的发展篇章。“医加医的诞生，源于对古老中医智慧的传承与现代科技力量的结合。”戴书春表示，未来，公司致力于将古法中医的精髓与AI智能诊疗及内透热高科技康养相结合，为亚健康人群带来健康的福音。

蕲春灸世家健康科技股份有限公司是一家集蕲艾种植、研发、生产、加工、销售及艾灸技术培训和绿色健康养生服务于一体的专业企业。作为一家蕲艾品质高、产业链全、综合实力强的艾灸健康产业集团的领头人，侍国华对公司的发展前景充满信心，他表示，“公司下一步的目标就是让中医大健康插上数字经济的翅膀，让我们在数字经济的大潮中共创美好的未来。”

山东咩咩咩云牧养殖有限公司位于山东省东营市，是一家以从事食品制造业为主的企业。近年来，公司重视科技创新和可持续发展，不断加大研发投入，提高产品质量和附加值。谈起公司数字化转型的成果，朱宁同自豪地表示，“公司通过数字化转型，从是一家饲养、屠宰、分割、深加工、预制菜综合性服务公司，进行了全方位的产业链升级改造，产值比过去扩大了10倍。未来，公司还将积极开拓国际市场，将优质的羊肉产品推向全世界。”

会上，还举行了中城通链数字经济GBC生态平台江苏省市区县共创中心授牌仪式，来自江苏省市区县共创中心的10位发起人参与了授牌仪式。此外，会上还进行了中城通链数字经济转型/政企合作招商签约仪式。

本次会议内容丰富，成果丰硕，参会人员通过广泛交流、深入探讨、相互学习，共同携手推动企业数字化转型与区域经济发展，为经济社会和产业发展作出更大的贡献。

(责编：董童、李源)

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