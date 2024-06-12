人民网北京6月12日电 （记者孙博洋）据商务部发布信息显示，2024年1至4月份，我国全国吸收外资3602亿元人民币，总体来看，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，中国市场对外资的“磁吸力”持续增强。

随着中国经济不断发展，西部地区正成为外资青睐的投资热土。12日，在陕西西安，预计总投资将达1.8亿美元（约13亿元人民币）的百事公司西北地区首家食品生产基地破土动工，工程预计明年9月进入试运行阶段，预计产能将达25000吨，这个生产基地也是该公司过去五年内在华进行的第五次重大投资。

图为项目开工仪式现场。受访方供图

西安市市长叶牛平表示，陕西生产基地是百事公司在中国的第十个食品生产基地，这是百事公司响应新时代西部大开发高质量发展的重要战略决策。西安作为西部中心城市，既古老又年轻，人们对生活的多元化需求正在展现出广阔的市场空间，相信百事公司选择西安就是选择未来，选择发展。

百事公司大中华区首席执行官兼亚太区首席增长官谢长安表示，百事对中国市场的高水平开放和中国经济的高质量发展充满信心，以五年连续投资五厂的记录，持续加快在华投资进程，公司也将坚持“植根中国，携手中国，服务中国”，积极发挥产业链集群效应，为中国经济和社会发展提供力量，做出贡献。

据基地建设相关负责人介绍，百事食品陕西生产基地首期投资达8000万美元（约5.75亿元人民币），首期建筑面积约32000平方米。其配备两条全新的自动化薯片生产线，并配套建设仓库、储存冷库、动力设施与废水处理设施等。作为西北地区崭新的数智化示范工厂，基地将引入先进的自动化生产、包装与仓储技术，致力为当地产业升级和人才发展作出积极贡献。

同时，基地按照国际先进的“净零排放”标准建设，在绿色供应链、低碳节能等方面发挥关键引领作用。通过100%使用绿电、安装太阳能设备、利用生物质和生物沼气提供热能、采用溴化锂热回收系统供冷等措施，基地可实现全方位节能减排。

(责编：王仁宏、高雷)

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